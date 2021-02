Holder pressekonferanse etter ny rapport: Her frykter beboerne leirskred midt i sentrum av byen

Moss kommune og Bane NOR holder pressekonferanse etter at det er avdekket en ny kvikkleiresone i Moss sentrum, samt at grunnforholdene innenfor området for jernbaneutbyggingen er verre enn først antatt.

Tragedien i Gjerdrum i romjulen har ført til enda større uro for jernbaneutbyggingen i Moss.

Grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Moss våren og sommeren 2020, avdekket en ny kvikkleiresone i Moss sentrum, samt at grunnforholdene innenfor området for jernbaneutbyggingen er verre enn først antatt.

Moss kommune og Bane NOR holder pressekonferanse på Moss rådhus, etter at Norges geotekniske institutt (NGI) nå har ferdigstilt og oversendt en rapport om områdestabilitet til Bane NOR.

Riving av bydelen Nyquistbyen og bygging av ny jernbanelinje og ny stasjon har lenge vært et betent tema i Moss. Gruppen Bedre Byutvikling Moss (BBM) har lenge kjempet for å flytte jernbaneutbyggingen vekk fra havneområdet. I 2020 tok BBM kommunen og staten til retten for å stanse utbyggingen, men tapte i tingretten.

I tillegg til kvikkleira, har Moss en utfordring med Vansjø, som ligger i sentrum av byen. Vann derfra renner ikke bare gjennom elven ned til havet, men også gjennom løsmasser og jord under bebyggelsen.

Bane NOR legger ikke skjul på de vanskelige grunnforholdene, og har forståelse for at beboere i Moss er urolige, men mener at Moss vil bli sikrere som følge av jernbaneutbyggingen, og ikke motsatt.

Den ti kilometer lange strekningen fra Sandbukta til Såstad, via nye Moss stasjon, er budsjettert til over 13 milliarder kroner, skrev Nettavisen i mars 2020. Prosjektet skal være ferdig i 2025.

