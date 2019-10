Hollywood-skuespiller kriget mot IS. Nå trygler han Trump om hjelp

Ga opp Hollywood-livet for å kjempe med kurderne mot IS. Nå er han «strandet» i Mellom-Amerika.

Michael Enright (56) har en helt unik bakgrunn. Som 19-åring flyttet han fra Manchester i Storbritannia til USA. Han prøvde etter hvert lykken som skuespiller i Hollywood og landet en rekke småroller i store Hollywood-produksjoner og TV-serier. Han står oppført med 29 film- og TV-roller på IMDb.

Han ble aldri noen megastjerne, men levde et komfortabelt liv i Hollywood, hvor han kjørte rundt i sin eldre, sorte 911 Porsche og deltok på filmfester med filmbyens celebriteter.

Enright har bodd i USA i 30 år, og ville gi noe tilbake til landet han var blitt så glad i. Etter terrorangrepene i USA i 2001, vurderte han sterkt å verve seg til det amerikanske forsvaret for å bekjempe terrorister i Afghanistan. Men noen venner snakket ham bort fra det.

Da den beryktede terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) begikk folkemord mot yazidi-minoriteten i Syria i 2015, og holdt unge jenter som sex-slaver, besluttet Enright å melde seg frivillig for å slutte seg til krigen mot IS, skriver The Washington Post.

Han hadde ingen militær kamperfaring. Likevel tok han kontakt med en kurdisk militsgruppe i Syria via Facebook. Gruppen heter YPG, og er den samme kurdiske militante gruppen amerikanske spesialsoldater har kjempet side om side mot IS de siste årene. YPG var USAs eneste allierte på bakken i Syria. Nå føler de seg forlatt av president Donald Trump etter beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut av Nord-Syria tidligere denne måneden.

Trygler om å få komme «hjem»

Enright har spilt i storfilmen «Knight and Day» sammen med Tom Cruise. Han har hatt en gjesterolle som skurk i TV-serien «Agents of S.H.I.E.L.D», og spilte sjømann i «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest», hvor han hadde en scene med Orlando Bloom. Han har også hatt gjesteopptredener i «CSI» og «Jag».

Men Hollywood-karrieren ble lagt på hylla og byttet ut med et liv på slagmarken.

Nå trygler han president Donald Trump om å få lov til å vende tilbake til USA.

- Jeg er en patriot, sir, og jeg elsker Amerika, sier han i en appell til Trump, ifølge The Sun.

- Jeg anså deg for å være øverstkommanderende da jeg var i Syria og kjempet mot IS. Jeg ville satt stor pris på om du hjalp meg med å komme hjem igjen.

- Jeg har kjempet i over to år for å frigjøre Syria fra IS’ ondskapsfulle styrker, og nå vil jeg bare hjem til USA igjen, hvor jeg har bodd 30 år av mitt liv, og hvor jeg har mange relasjoner og familie, sier han.

Michael Enright (til venstre i bildet) spilte blant annet i en storfilm med Tom Cruise (til høyre i bildet). Foto: Skjermdump (BRINGMICHAELHOME)

Kjempet i Syria i to år

Etter seks måneder med harde kamper i Syria, forsøkte Enright å vende tilbake til USA. Men han ble nektet innreise på grunn av utløpt visum. Ifølge ham selv, ble han lovet et nytt visum dersom han vendte tilbake til Syria og fanget en «bad guy».

Han tilbrakte ytterligere tre seksmånedersperioder i krigssonen i Syria.

I 2017 reiste han ut av Syria og prøvde nok en gang å dra tilbake til USA som hadde vært hans hjemland i 30 år. Men nok en gang ble han nektet innreise.

- Jeg ble en IS-junkie

Enright sier at det var en besettelse med IS som utløste trangen til å reise til Syria for å bekjempe USA og Vestens fiender.

Enright sier at han ble svært opprørt da IS gikk til angrep på yasidi-minoriteten i Sinjar-regionen i Syria. Alle gutter over tolv år ble massakrert, mens jenter ble holdt som sex-slaver.

- Jeg ble en IS-junkie, sier han til The Washington Post, som har verifisert historien til Enright gjennom samtaler med venner og medsoldater.

På toppen av det hele dukket det opp IS-videoer av en engelskmann med tilnavnet «Jihadi John» som halshogde amerikanere for åpent kamera i Syria, deriblant den amerikanske journalisten James Foley.

- Jeg elsket USA og følte at jeg skyldte landet noe. Og så kommer denne drittsekken og hugger av hodet på amerikanere. Dermed bestemte jeg meg for å reise til Syria og slutte meg til YPG.

Enright ble værende og kjempe i Syria helt fram til IS’ høyborg i byen Raqqa falt.

På loffen i Mellom-Amerika

Nå er han så å si en mann uten land. Han tør ikke å reise tilbake til hjemlandet Storbritannia, ettersom flere britiske fremmedkrigere (som har kjempet med kurdiske krigere) har blitt arrestert og straffeforfulgt for terrorvirksomhet etter å ha kommet hjem igjen.

Han har ikke noe visum til USA. Turistvisumet utløp for mange år siden, og han har dermed ikke noe lovlig måte å komme seg inn i landet igjen.

Nå er han på loffen i Belize i Mellom-Amerika - uten penger, hjem og jobb.

Historien til Enright har fått oppmerksomhet i maktkorridorene i USA, ifølge The Washington Post. Og organisasjoner som kjemper for rettighetene til krigsveteraner, forsøker å få ham «hjem» til USA.

Enright hevder han har tatt mange IS-krigere til fange under Syria-oppholdet. I tillegg hevder han å være i besittelse av mye etterretningsinformasjon om IS. Han mener mye av etterretningsinformasjonen som han samlet på slagmarken i Syria, kan være av interesse for USA.

- Bring Michael hjem

Det er også opprettet en egen nettside med hensikt å hjelpe Enright med å komme tilbake til USA. På nettsiden «Bring Michael Home» oppfordres folk til enten å donere et beløp eller skrive brev til en senator.

Flere bransjefolk i Hollywood har også kommet med appeller om å bringe Enright tilbake til USA.

«Han ble opprørt over 11. september-angrepene og forlot sitt komfortable hjem i California for å sove i ørkenen og risikere sitt eget liv. Han er en veldig lojal, hardtarbeidende og modig fyr. Vær så snill og bring ham hjem,» skriver film- og TV-regissør Cario Carlei.

«Han har alltid vært en fantastisk og omsorgsfull person. Vær så snill og la ham komme hjem,» skriver casting-ansvarlig for Ringenes herre-filmene, Victoria Burrows, i en appell.

Syria-bidraget var ikke første gang Enright viste engasjement for uretten som blir begått i konfliktområder. På 1990-tallet reiste han til Rwanda og jobbet som frivillig på et barnehjem etter folkemordet. Han vendte tilbake til USA etter Rwanda-oppholdet. Den gang fikk han innvilget et turistvisum.

Kilder: The Washington Post, BringMichaelHome, The Sun, Townhall.