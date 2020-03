Holmenkollstafetten er avlyst

Arrangøren kaster inn håndkleet på grunn av koronakrisen.

- Den vanskelige avgjørelsen om å avlyse Holmenkollstafetten, er enkel å ta. Det eneste viktige nå er å redusere smittefaren, forteller styreleder i IK Tjalve, Egil Reidar Osnes, i en pressemelding.

Følg med: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-utviklingen fortløpende

Arrangementet var forventet å samle opp mot 50.000 løpere i Oslo, med stor tetthet av mennesker i gatene på vekslinger, og ikke minst mange folk som benytter seg av kollektivtransport og drar på spisesteder etter løpet.

- Usannsynlig

I utgangspunktet skulle arrangementet gå av stabelen 9. mai, men arrangøren har innsett at ting ikke vil være tilbake til normalen innen da.

- Vi avlyser allerede nå av flere grunner. Først og fremst virker det usannsynlig at det vil være forsvarlig å arrangere Norges største idrettsarrangement i starten av mai. Videre har de påmeldte lagene behov for tidlig beskjed for å ha forutsigbarhet, det samme gjelder det frivillige apparatet som trengs for å arrangere stafetten. Ved avlysning nå vil også IK Tjalve kunne redusere det økonomiske tapet, sier daglig leder i idrettslaget, Matias Lavik.

Få refusjon eller overføre kontingenten

Arrangøren opplyser at alle lag som allerede er meldt på, kan velge å få pengene tilbake eller overføre startkontingenten til neste års stafett. Det blir også opplyst om at lagene kan velge å ikke få refundert kontingenten, for å bidra til at arrangementet ikke skal blø økonomisk i år.

Les også: Spøkefull Northug om degradering: - Vi fant ut at det var nok

Holmenkollstafetten har blitt avlyst åtte ganger siden oppstarten i 1923, skriver arrangøren til slutt.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.