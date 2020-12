Homo-motstander i video-møte - så skjer denne kjempetabben

Vekker oppsikt i hjemlandet.

Onsdag holdt Litauens nasjonalforsamling, Seimas, et møte over internett - slik svært mange har blitt vant til i løpet av koronapandemien.

13 minutter inn i det YouTube-sendte møtet skjedde det derimot noe litt uvanlig. En mann som LRT (Litauens svar på NRK) omtaler som «naken», dukket opp bak parlamentarikeren Petras Gražulis.

Ifølge LRT er Gražulis et «notorisk anti-LHBT-parlamentsmedlem», blant annet kjent for å ha protestert mot Pride-arrangementer i hovedstaden Vilnius.

Leder for parlamentet, Vytautas Juozapaitis, sier til allmennkringkasteren at det ikke er bra at andre mennesker er til stede under slike parlamentsmøter - de kan nemlig utgjøre en fare for politikernes integritet:

– Uten tvil kan andre mennesker påvirke avgjørelsene fra parlamentarikerne, sier Juozapaitis.

Han legger til at han selv ikke la merke til mannen det har blitt snakk om i ettertid.

– Det er et spørsmål om hvorfor de er halvnakne i arbeidstiden. Selvfølgelig kan du si at det er en persons privatliv, men han kobler seg til et Seimas-møte, sier han.

Ifølge parlamentslederen kan det ha vært et familiemedlem som hjalp Gražulis å koble seg til møtet, da parlamentsmedlemmet opplevde tekniske problemer.

LRT har flere ganger forsøkt å få en kommentar fra Gražulis, uten hell.

