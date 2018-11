Homofile i Tanzania lever i frykt etter «klappjakt» fra myndighetene

Vil finne homofile og straffe dem med lange fengselsstraffer.

- De ransaker hus. Det er grusomt, og det blir bare verre. Nå er det mange som flykter og gjemmer seg, sier en LHBT-aktivist til The Guardian.

Det var på mandag at guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania, ba innbyggerne sine om å angi homofile, slik at de kan pågripes.

Les også: Guvernør i Tanzania varsler aksjon for å pågripe homofile

- Det er åpen jaktsesong på homofile her, sier aktivisten videre, som av frykt for sin egen sikkerhet ønsker å være anonym.

Fått tusenvis av meldinger

En egen «innsatsstyrke» bestående av politi og andre tjenestemenn har fått oppgaven med å jakte og fange de homofile.

Det var i slutten av oktober at Makonda annonserte at «innsatsstyrken» skulle være operativ uken etter, men samtidig kom han med følgende oppfordring til befolkningen:

- Gi meg navnene deres!

På en uke skal myndighetene i Dar es Salaam ha mottatt over 5700 beskjeder, som inkluderer mer enn hundre navn.

Les også: Minst 207 døde i ferjeulykken i Tanzania

I store deler av Afrika er homofili et tabubelagt tema, og i Tanzania er det ulovlig. I landet har seksuelle handlinger mellom menn en strafferamme på livsvarig fengsel. Kvinner kan risikere opp til fem års fengsel og en kraftig bot, hvis de blir avslørt. - Homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer, har guvernøren sagt tidligere.

Presidenten i landet, John Pombe Magufuli, har ikke personlig gått inn for å stoppe masseforfølgelsen, men en talsmann har på vegne av presidenten sagt at regjeringen tar avstand fra «Makondas egne meninger». Sterke reaksjoner

REAGERER STERKT: Joan Nyanyuki, Amnesty-sjef i Øst-Afrika, mener at Tanzanias handlinger må stoppes.

Uttalelsene har vakt harme og sterke reaksjoner over hele verden. - Det er ekstremt beklagelig at Tanzania har valgt å ta en så farlig vei i sin måte å håndtere en allerede marginalisert gruppe mennesker. Konseptet med denne gruppa må umiddelbart tas avstand fra, ettersom det kun vil bidra til å skape hat i befolkningen, sier Amnestys regionale leder for Øst-Afrika, Joan Nyanyuki.



FN har også kommet med en klar oppfordring til det afrikanske landet.

- Dette kan bli en ren heksejakt, og kan bli tolket som en legitim grunn til å utøve vold, mobbing og diskriminering av LHBT-personer.

KUTTE BISTAND: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerer sterkt på det som skjer i Tanzania.

- Jeg ber regjeringen og folket i Tanzania til å stå opp for menneskerettigheter, uavhengig av hvem de er og hvem de elsker, sier Michelle Bachelet, FNs høykommisær for menneskerettigheter.

Her til lands har Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sagt at Norge bør vurdere å stanse bistanden til Tanzania.

- Da må man bruke de 374 millionene i bistandspenger som et ris bak speilet, sa redaktøren tidligere i uken.

Dagen-redaktøren legger til at han har «en viss» forståelse for nødhjelp som går til mennesker i nød. Han støtter derfor ikke kutt i slike prosjekter, men poengterer at det er mange ulike typer bistand Norge er med på.

- Det er særlig der man har prosjekter sammen med tanzanianske myndigheter, slik som infrastruktur, at man har en mulighet til å bruke økonomiske pressmidler, sier han.



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har en klar oppfordring til Tanzanias myndigheter.

- Vi legger nå til grunn at Tanzanias myndigheter følger opp overfor lokale myndigheter i Dar es Salaam, og at myndigheter på alle nivåer respekterer de menneskerettighetskonvensjonene og avtalene de har sluttet seg til. Menneskerettigheter er en del av Norges løpende dialog med Tanzanias myndigheter, sier hun til NTB.

Mest sett siste uken