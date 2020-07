Hongkong-politiet: Minst 30 pågrepet for brudd på ny sikkerhetslov

Minst 30 personer er pågrepet for brudd på Hongkongs nye sikkerhetslov, opplyser politiet i det kinesiske territoriet.

Politiet grep raskt inn mot folkemengden som onsdag samlet seg til en protest i forbindelse med at det har gått 23 år siden Hongkong ble tilbakeført til Kina fra den britiske kolonimakten, melder Reuters.

Politiet brukte blant annet vannkanoner for å spre demonstrantene i forretningsstrøket Causeway Bay.

Les også: Kina har vedtatt ny sikkerhetslov for Hongkong

Førstemann bar flagg

Den første mannen som ble pågrepet, bar ifølge politiet et flagg som symboliserer uavhengighet for Hongkong.

– Dette er den første pågripelsen siden loven trådte i kraft, heter det videre.

Før pågripelsen advarte politiet deltakerne om at de muligens opptrådte i strid med den nye sikkerhetsloven.

Loven ble denne uken vedtatt av Folkekongressens stående komité og signert av Kinas president Xi Jinping tirsdag. Den er ikke lagt fram for Hongkongs egen folkevalgte forsamling.

Hundretusener

Kina og Hongkongs regjering mener at loven trengs for å skape stabilitet etter et år med masseprotester og opptøyer, der hundretusener har krevd mer demokrati og mindre innblanding fra myndighetene i Beijing.

Demonstrantene har også brukt flagg og symboler fra tiden da Hongkong var en britisk koloni.

Fakta Fakta om den nye sikkerhetsloven i Hongkong ↓ * Folkekongressen i Kina vedtok 28. mai at Hongkong skulle underlegges en ny sikkerhetslov. * Den nye sikkerhetsloven ble vedtatt av Folkekongressens stående komité og signert av Kinas president Xi Jinping tirsdag. Den er ikke lagt fram for Hongkongs egen folkevalgte forsamling. * Hongkongs grunnlov («Basic Law»), som trådte i kraft da området ble tilbakelevert fra Storbritannia til Kina i 1997, pålegger myndighetene i området å formulere sin egen regionale sikkerhetslov. Det har ikke skjedd på grunn av stor motstand fra innbyggere. * Den nye sikkerhetsloven skal ramme handlinger som kan splitte Kina og undergrave statsmakten, samt terrorhandlinger og annen oppførsel som truer nasjonal sikkerhet. * Loven trådte i kraft klokka 23 tirsdag lokal tid, klokka 17 norsk tid. * Loven har forrang fremfor alle andre lover i Hongkong. * Lovens fulle innhold er ennå ikke kjent, men den innebærer blant annet at forsøk på opprør eller løsrivelse kan gi livsvarig fengsel. * Også bedrifter og organisasjoner kan straffes. * Til sammen 27 land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan og Norge, ber Kina revurdere loven og sier i en uttalelse til FN at den undergraver byens selvråderett. Kilde: NTB

Lovens fulle innhold er ennå ikke kjent, men den innebærer blant annet at forsøk på opprør eller løsrivelse kan gi livsvarig fengsel.

Les også: Hongkong-demonstranter møtt med pepperspray og arrestert