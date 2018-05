Hordaland-politiet setter inn ekstra mannskaper for å beskytte russen

Politiet i Hordaland setter inn ekstra mannskaper for å beskytte russen. Tiltaket kommer etter opplysninger om neddoping av russejenter.

Bergensavisen (BA) skriver at tiltaket kommer etter et møte mellom russen og politiet, og tirsdagens advarsel fra russepresident Sebastian Hauan Stenberg.

Han sa at fremmede menn hadde oppsøkt årets russearrangementer. Disse skal, ifølge Stenberg, ha puttet narkotika i drikken til russejenter. Uttalelsen kommer etter et russetreff på Haukås i Bergen natt til 1. mai der flere trengte medisinsk hjelp.

Monica Mørk, leder for Bergen vest politistasjon, sier at politiet tar situasjonen på alvor. Derfor har politiet satt inn ekstra bemanning i forbindelse med onsdagens russearrangementer.

– Vi har nå fått informasjon om at noen russ har hatt en atferd som ikke er forenelig med det at de har drukket av alkohol. Det har blitt ringt etter ambulanse, og russen har opplevd dette som dramatisk, sier Mørk til BA.

Bergens Tidende (BT) skriver at politiet mistenker fire menn i 20-årene for salg av narkotika på russesamlingen natt til 1. mai.

Bergenspolitiet har ikke bevis for at russ ble dopet ned på festen.

– Vi har ingen holdepunkter for å si at russen ble neddopet, men kan i hvert fall slå fast at de hadde fått i seg for mye drikke. Noen var også bevisstløse, sier politioverbetjent Endre Gorm Laukeland til BT.

