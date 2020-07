Hørte rop om hjelp - store styrker leter

Politiet i Tromsø har kalt inn frivillige i søket etter at det i området rundt steinbruddet på Lunheim er hørt rop om hjelp i terrenget.

- Det er hørt en mannsstemme som roper etter hjelp i området over Lunheim. Selve steinbruddet er naturligvis bratt, men det går også en gangsti i området. Det er tett bjørkeskog i området, så det er ikke så lett for helikopteret å se, sier Jørgen Ahlquist hos Troms politidistrikt.

Morten Renland, innsatsleder i politiet, sier til Nordlys på stedet at de mottok meldinga klokka 17. Innringer hadde da hørt et rop om hjelp.

Fikk svar

- Innringer har så ropt tilbake og spurt om noen trenger hjelp og fått til svar «ja, hjelp, hjelp», sier Renland.

ATV: Røde Kors er på plass med en ATV ved steinbruddet. Foto: Marte Hotvedt (Nordlys)

Innringer har også vært i området sammen med politi og luftambulanse i det innledende søket. Dte var resultatløst og man har heller ikke hørt noe rop i området siden den første kontakten.

Ved side av de frivillige som allerede er på stedet kommer det nå tre redningshunder.

- Vi avgrenser søket til steinbruddet, sier Renland.

Ber om hjelp

Han har også en oppfordring til alle som leser dette:

- Hvis noen har hørt noen rope om hjelp eller noen som har ropt om ikke nødvendigvis hjelp, men for eksempel på en hund rundt samme tidspunkt i området steinbruddet/Diamantveien, vil vi gjerne at de tar kontakt med politiet. Vi tar dette på alvor, men holder døren åpen for at det kan bero på en misforståelse, sier Renland til Nordlys.

Politiet melder på Twitter like etter klokka 18.30 at de ønsker å snakke med en hundeeier som var i området i 16-tiden. «Han var sortkledd og gikk med en lys «fluffy» hund og ropte tilsynelatende etter en annen hund. Ring oss på 02800, vi ønsker kun å sjekke deg ut av denne hendelsen.» er oppfordringa fra operasjonssentralen til politidistriktet.