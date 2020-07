Hotell i Bergen evakuert etter røykutvikling

Hotel Norge i Bergen er evakuert som følge av røykutvikling i kjelleren.

Det melder Vest politidistrikt på Twitter.

Det er ikke meldt om personskader som følge av røykutviklingen.

Kort tid senere oppdaterer Vest politidistrikt på Twitter om at røykdykkere har tatt seg ned i kjelleren, og at hendelsen per nå fremstår som udramatisk.

Årsaken til røykutviklingen er foreløpig ukjent, og politiet jobber nå med å få oversikt over antall gjester og evakuering.

– Vi er fremme der med to stasjoner, og røykdykkere er i aksjon i kjelleren. Mer enn det vet vi ikke, uttalte vaktkommandør Helge Lund til Bergens Tidende.

110-sentralen Hordaland skriver på Twitter at de er fremme, og melder om noe røyk i byggets kjeller.