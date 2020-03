Hotell tilbyr luksuskarantene med koronatesting: - Det har skutt i taket

Tilbyr legebesøk og en egen covid-19-tjeneste i luksuriøse omgivelser. - Håper vi kommer gjennom krisen, sier hotelldirektøren.

Koronapandemien har snudd hele verden på hodet. Omfattende og inngripende tiltak for å begrense smittespredningen nasjonalt og globalt, har ført til enorme økonomiske konsekvenser for næringslivet og privatpersoner. Permitteringer, oppsigelser og konkurser kommer på løpende bånd.

Pålagte og selvpålagte koronakaratener har rammet en stor andel av verdens befolkningen. Bedrifter, skoler og barnehager holdes stengt i mange land.

Luftfart- og hotellbransjen var de aller første til å bli rammet av koronautbruddet. Panikken, inngripende tiltak og nye offentlige reiseråd bidro til at folk lot være å reise. Etter hvert ble også grenser stengt. Hele flåter med fly står på bakken og hoteller står omtrent tomme.

- Det har skutt i taket

Men en innovativ hotelldirektør i Sveits har tenkt utenfor boksen og utviklet et nytt konsept som kan lose dem gjennom krisen: «Covid 19 Service» (covid-19 er sykdommen som forårsakes av koronaviruset).

- Vi startet med dette for rundt ti dager siden. I begynnelsen hadde vi bare to henvendelser om dagen. Men nå har det skutt i taket, sier administrerende direktør for Le Bijou Hotel & Resort Management AG, Alexander Hübner, til Nettavisen.

Etter ti dager har de allerede fem-seks daglige henvendelser om tjenesten.

Som alle andre i hotellbransjen, opplevde også Le Bijou Hotel & Resort at gjestene uteble da utbruddet for alvor begynte å ramme.

- Vi hadde noen bestillinger for lengre opphold, antakelig på grunn av korona-krisen. Og det var sånn vi kom opp med ideen. Vi tenkte at det var en mulighet til å få inn noen ekstra inntekter for å komme oss gjennom krisen, sier Hübner.

- Jeg ringte en venn som er lege

Le Bijou Hotel & Resort tilbyr svært luksuriøse hotelleiligheter til stive priser. Den nye Covid-19-spesialpakken innebærer tjenester som døgnbemannet lege- og sykepleierbesøk som kan foreta koronatester i luksuskarantenen.

- Vi fikk henvendelser fra gjester om vi kunne forsyne dem med helsetjenester som testing av koronaviruset. Jeg har en venn som er lege og som driver en egen klinikk. Så jeg ringte ham, og han sa at han kunne tilby denne tjenesten fordi klinikken likevel måtte stenge som følge av lockdown, sier Hübner.

500 dollar for koronatest

Tjenester for koronatesting koster rundt 500 dollar, mens to daglige sykepleierbesøk kan man få for 1800 dollar. Døgnbemannet sykepleietjeneste koster om lag 4800 dollar, skriver The Washington Post, som omtalte saken først.

De tilbyr også tjenester som matlevering og personlig kokk. Daglig vask og rydding er imidlertid kuttet ut for å begrense smittespredning, men hotelleilighetene desinfiseres både før og etter endt opphold.

- Vi hentet inn rengjøringspersonell som var tilknyttet klinikken, sier hotelldirektøren.

42 luksushotelleiligheter

Le Bijou Hotel & Resort har hotelleiligheter i Basel, Genève, Zurich og andre sveitsiske byer.

- Vi har 42 luksushotelleiligheter hvor gjestene kan sjekke inn uten å måtte støte på noen eller sjekke inn i en resepsjon. Dette minker risikoen for smittespredning, sier han.

Hübner sier at de vanligvis har hatt flere norske gjester, men at lockdown og stengte grenser gjør det vanskelig for utenlandske gjester å benytte seg av den nye karantenetjenesten.





Le Bijou Hotel & Resort har ennå ikke måttet ty til oppsigelser, og sånn håper de det forblir.

- Vi er en mellomstor bedrift. Staten kommer inn med krisepakker til de store bedriftene, men for entreprenører er det noe helt annet. Dette kan ikke sammenlignes med inntektene vi hadde før krisen brøt ut, men det hjelper oss forhåpentlig å komme gjennom krisen. Vi er takknemlig for all drahjelp. Mange hoteller har gått ned fra 80 prosent til fem prosent på antall rom som er i bruk. Og det er en katastrofe, sier Hübner.

- Vi selger unna hotellrommene billigere enn før, men det er fortsatt bedre enn å måtte ty til permitteringer og oppsigelser. Vi håper dette vil ha en positiv effekt på forretningen. Vi skulle gjerne ha tilbudt tjenesten til folk gratis, men vi har ikke ressurser til det, sier han.

Smittede bes om å forbli i hotellkarantene

Le Bijou Hotel & Resort fraråder personer som har fått påvist koronasmitte å sjekke inn på hotelleilighetene deres. Dersom gjestene får en positiv koronatest i løpet av oppholdet, anbefaler de at gjestene blir værende i ytterligere 14 dager, i henhold til rådene fra sveitsiske helsemyndigheter.

Sveits har over 10.000 bekreftede smittetilfeller og 153 dødsfall.

Hübner sier til Nettavisen at han er overrasket over all oppmerksomheten Covid-19-tjenesten har fått internasjonalt.

- Vi er ganske overrasket over mediedekningen. Vi har fått omtale i alle de store avisene som The Washington Post, Bloomberg, Forbes, USA Today og noen sveitsiske aviser, sier han.

Le Bijou Hotel & Resort er ikke det eneste hotellet som tilbyr karantenepakker til hotellgjester. Det er flere hoteller i Asia og Australia som tilbyr 14-dagersopphold til reduserte priser.