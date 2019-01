Howard Schultz vurderer å stille som presidentkandidat: - Trumps beste sjanse til å bli gjenvalgt

Trump-motstandere frykter den tidligere Starbucks-direktøren vil ta stemmer fra demokratenes kandidat.

LOS ANGELES (Nettavisen): Howard Schultz er tidligere direktør i Starbucks. Han var essensiell i å bygge kaffe-selskapet fra å ha sju butikker i Seattle til å bli en global kjede med over 350.000 ansatte.

Schultz sluttet i Starbuck i fjor sommer, etter over tre tiår i selskapet. Han uttalte at han var bekymret over den økende splittelsen i USA og ville finne ut hva han kunne gjøre for å hjelpe landet.

Nå er det klart at 65-åringen vurderer sterkt å stille som presidentkandidat i 2020-valget. Det bekreftet han til New York Times og til TV-programmet «60 Minutes» i helgen.

Schultz skal reise USA rundt i tre måneder forbindelse med en bokturné, og vil bestemme seg endelig etter dette. Med en formue på over 28 milliarder kroner, vil Schultz eventuelt finansiere mye av valgkampen selv.

Trump langet ut

Donald Trump fikk med seg helgens nyhet, og sa som vanlig sin mening på Twitter.

- Howard Schultz har ikke mot til å stille som presidentkandidat. Jeg så ham på «60 Minutes» i går og jeg er enig i at han ikke er «den smarteste personen», skrev presidenten blant annet.

Howard Schultz doesn?t have the ?guts? to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the ?smartest person.? Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2019

Schultz hadde i intervjuet med «60 Minutes» uttalt han var vant til å ikke være den smarteste personen i rommet ettersom han omringet seg med intelligente og erfarne mennesker for å ta riktige beslutninger om kompliserte problemer.

Selv om Donald Trump langet ut mot den potensielle motstanderen, er det flere som mener at Schultz eventuelle kandidatur faktisk kan hjelpe Trumps sjanser til å bli gjenvalgt.

Les også: Stoltenberg: Trump må tas på alvor

Howard Schultz har nemlig varslet, til tross for at han selv har omtalt seg selv som demokrat, at han vil stille som uavhengig kandidat.

- Vi har et ødelagt politisk system der begge partier prøver å bevare deres egen ideologi uten en erkjennelse og et ansvar om å representere interessene til det amerikanske folk, forklarer Schultz til New York Times.

- Både republikanere og demokrater som ikke ser på seg selv som en del av den ekstreme fløyen av ytre høyre eller ytre venstre, ser etter et hjem, legger han til.

Trump-motstandere skjelver

Schultz varsling om å stille som uavhengig kandidat har skremt de som håper på at Donald Trump ikke skal bli gjenvalgt i 2020.

Selv om en uavhengig kandidat sjelden får nok oppslutning til å ha et håp om å bli president, kan de nemlig ta stemmer fra andre kandidater.

Flere mener for eksempel at Jill Stein, som stilte som presidentkandidat for De grønne i 2016, stjal nok stemmer fra Hillary Clinton til at hun tapte for Donald Trump i visse, viktige stater.

Trump-motstandere frykter at Schultz nå vil ta stemmer fra personen som ender opp som demokratenes kandidat til 2020-valget.

Tidligere president Barack Obamas boligminister Julian Castro, som allerede har offentliggjort at han har planer om å stille som presidentkandidat for demokratene, har uttalt at Schultz kandidatur vil være «Trumps beste sjanse til å bli gjenvalgt», ifølge Politico.

KANDIDAT: Julian Castro håper ikke at Howard Schultz vil stille som uavhengig presidentkandidat.

Tina Podlodowski, lederen for demokratene i staten Washington, er også meget skeptisk. Hennes melding er «bare ikke gjør det», skriver Time.

- For en som har uttalt at han har vært demokrat hele livet, mener jeg at det ikke er klokt å stille som uavhengig kandidat i akkurat dette valget.

- Det er for mye som står på spill til at dette skal handle om ambisjonene til én person. 2020-valget handler om nedgradere Donald Trump til søppelkassen av historien, og ta tilbake Det ovale kontor for vår befolkning og vår framtid, sier Podlodowski.

Også profilerte strateger og rådgivere har frarådet Schultz å stille som uavhengig kandidat ettersom det kan hjelpe Trump å bli gjenvalgt.

- Forfengelighetsprosjekter som bidrar til å ødelegge demokratiet, er motbydelig. Hvis han stiller som kandidat, skal jeg starte en Starbucks-boikott. Jeg gir ikke en krone som vil ende opp i valgkampen til en fyr som vil hjelpe Trump vinne, sier for eksempel Neera Tanden, som lenge har vært rådgiver for Clinton-familien.

- Et annerledes USA

Den tidligere Starbucks-direktøren Schultz sier han mener demokratene har gått for langt til venstresiden, noe som er grunnen til at han vil stille som uavhengig.

- Hvis jeg stilte som demokrat, hadde jeg blitt nødt til å være uærlig og si ting jeg ikke mener, forklarer Schultz til New York Times.

- Når jeg hører om folk som vil ha gratis høyere utdannelse betalt av myndighetene, gratis helsetjenester betalt av myndighetene og arbeidsplasser i myndighetene for alle, når man har en gjeld på 21 billioner dollar, er spørsmålet: Hvordan betaler vi for dette uten å slå landet konkurs?

Schultz mener en slik virkelighet er like falsk som at Trump mener muren ved Mexico-grensen er helt avgjørende.

Les også: Trump gjenåpner offentlig sektor uten løfte om penger til Mexico-mur

Den siste uavhengige kandidaten som fikk en oppslutning å snakke om, var Ross Perot i 1992. Han fikk 19 prosent av stemmene fra befolkningen, og i likhet med Howard Schultz var en av Perots store valgkampsaker å redusere landets gjeld.

Schultz mener man ikke kan sammenligne tidligere uavhengige kandidater, og peker på en fersk meningsmåling som viste at 42 prosent av de som kan stemme identifiserer seg som politisk uavhengige.

- Det er et helt annerledes USA i dag med tanke på hvor splittet vi er og behovet for at landet samles, sier Schultz.

TIDLIGERE STARBUCKS-DIREKTØR: Howard Schultz kan stille som uavhengig presidentkandidat.

På spørsmål om hva han tenker om at han kan vippe valget i Trumps favør, svarer Schultz:

- Jeg vil se det amerikanske folk vinne. Jeg vil se USA vinne. Jeg bryr om ikke om du er demokrat, uavhengig, libertarianer, republikaner. Vis meg ideene dine.

Schultz var også forberedt på at Trump ville angripe ham på Twitter.

- Jeg har, som de fleste, blitt lei av president Trump og twittermeldingene hans.