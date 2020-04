Høy andel svenske eldre var smittet uten symptomer

Over en tredel av tilsynelatende friske personer på to eldrehjem i Stockholm har testet positivt for koronaviruset, ifølge Sveriges Radio Ekot.

Da tester ble utført på 54 symptomfrie eldre for å gjennomføre smittesporing ved to eldrehjem i Stockholm, ble det oppdaget at 20 av dem var bærere av koronavirus. – Det er derfor viktig å utvide prøvetakingen av både beboere og ansatte ved eldrehjem, påpeker Stefan Amér. Han er operasjonsleder ved Familjeläkarna, som er ansvarlig for medisinsk behandling og testing ved flere hundre hjem for eldre i Stockholm. – Det er veldig viktig at man undersøker dette nærmere, slik at man ikke får smittespredning til enheter som så langt har styrt klar av covid-19, sier han til Ekot. De 20 som hadde viruset, hadde ikke utviklet symptomer på covid-19 selv etter noen dager, ifølge Amér. Han kan ikke svare på om de hadde smittet andre. (©NTB) Les også Sverige korrigerer mørketall: - Bare ett av 75 smittetilfeller bekreftes