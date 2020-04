Høye dødstall i Sverige - 358 personer per dag i snitt

Den andre uka i april ble det registrert flere dødsfall i Sverige enn noen gang før på 2000-tallet. I snitt døde 358 personer hver dag.

Foreløpige tall fra det svenske statistikkbyrået SCB viser at det i alt døde 2505 personer i uke 15, altså mellom 6. og 12. april.

Det er nesten 150 flere enn den første uka etter årtusenskiftet, da 2364 personer døde.

I Stockholms län er dødstallene under uke 14-16 dobbelt så høye som de siste fire årene, skriver Expressen mandag.

- Foreløpig statistikk

– Det er viktig å understreke at dette er foreløpig statistikk. Dødstallene for de siste ukene vil bli revidert oppover, sier Tomas Johansson ved SCB.

Sist uke presenterte Folkhälsomyndigheten en kurve som sammenlignet dødstallene per uke i Sverige nå sammenlignet med det som er vanlig.

Kurven over dødelighet viste en bratt oppgang. Ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell har det i ukene 13-14, altså i slutten av mars og begynnelsen av april, ved innledningen av koronautbruddet i Sverige, vært rundt 1000 flere dødsfall enn forventet.

BRATT OPPOVER: Denne grafen ble vist fram på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse fredag og viser en dødelighetskurve (lilla) som har gått bratt opp under koronautbruddet så langt i Sverige. Foto: Faksimile (Folkhälsomyndigheten)

Mener Stockholm nærmer seg New York

Stockholm nærmer seg New York når det gjelder hvor mange som dør av covid-19 målt mot innbyggertall, mener den britiske epidemiologen Neil Ferguson.

I et intervju med britiske Unheard sier Ferguson at Sverige kan komme til å oppleve en jevn økning av antall dødsfall som følge av koronasmitte, skriver Aftonbladet.

– Det store problemet er at de er ved et punkt der dødeligheten per innbygger i Stockholm nærmer seg nivået i New York. Sverige har hatt mer tid til å øke antallet intensivbehandlingsplasser, men jeg tror at vi kommer til å se at dødstallet vil øke for hver dag, sier han.

Ferguson leder Imperial College, som sto bak en mye omtalt analyse i mars som førte til at Storbritannia endret kurs og stengte ned.

