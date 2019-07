Høyere temperatur kan føre til alvorlige konsekvenser

- Det kan bli kritisk, sier biolog.

Klimaendringene kan føre til en dramatisk utvikling for blant annet havskilpadde-arten Glattkarett.

For oss mennesker bestemmes det kjønnet vi er født som av farens sædcelle, som enten inneholder et X-kromoson eller et Y-kromoson. Slik er det ikke for alle, for noen bestemmes det utrolig nok av temperatur. For flere havskilpadder er det temperaturen i sanden rundt egget som bestemmer hva slags kjønn skilpadden får.

Varme temperaturer fører til flere hunner

I en ny studie publisert i tidsskriftet Marine Ecology Progress Series har forskere sett på hvordan økte temperaturer påvirker havskilpadde-arten Glattkarett, og resultatet er nedslående. Varme temperaturer fører nemlig til at det blir født mange flere hunner enn hanner.

- Skilpadder, andre reptiler inkludert krokodiller, og noen fisker har temperaturstyrt utvikling av kjønn i fosterutviklingen. Det er temperaturen i sanden rundt eggene som virker inn på hormonene hos fosteret. Mange skilpadder går langt opp på land og inn mot kantvegetasjonen mot stranda for å finne skygge, sier forfatter og biolog, Camilla Pettersen til Nettavisen.

Hun har vært med et forskerteam til Costa Rica og observert egglegging, og har dykket flere steder der havskilpaddene holder til.

UTRYDNINGSTRUET: Glattkaretten er allerede utrydningstruet. Klimaendringene kan gjøre dette enda verre. Foto: Paulo Whitaker (REUTERS/NTB scanpix)

FORSKER: Camilla Pettersen er biolog og forfatter, som blant annet har sett eggleggingen til havskilpaddene på nært hold. Foto: Camilla Pettersen

- Temperaturen kan ha stor effekt

Pettersen opplyser at temperaturer på 22-27 grader vanligvis gir flest hanner, mens temperaturer over 30 grader celsius gir flere hunner.

- Temperaturen kan derfor ha en stor effekt i et varmt år eller kaldt år på fordelingen mellom kjønnene hos skilpaddene som klekker, sier Pettersen.

Glattkarett er en type havskilpadde som lever over store deler av verden. Et av de største områdene for hekking er på Kapp Verde i Sør-Afrika, der omtrent 15 prosent av hekkingen finner sted.

Ifølge studien er i dag 84 prosent av de nyfødte Glattkarettene som blir født på Kapp Verde hunner. Høyere temperaturer som følge av global oppvarming er ventet å dramatisk øke dette tallet.

Her kjemper de for å redde utrydningstruede skilpadder:

Forskerne har brukt FNs klimapanels temperaturprognoser for år 2100 som utgangspunkt for populasjonen. Der har de brukt tre forskjellige scenarioer:

Lav temperaturøkning på 1,8 grader.

Medium temperaturøkning på 2,8 grader.

Høy temperaturøkning på 3,4 grader.

Studien kommer frem til at om det blir en liten temperaturøkning vil antallet hunner på Kapp Verde øke til 99 prosent, og om det blir medium eller høye temperaturendringer er det en mulighet for at det ikke blir igjen noen hanner.

- Det kan jo bli en konsekvens at noen arter vil få en kraftig nedgang, og det kan bli kritisk, da flere arter allerede er truet og sårbare ifølge rødlista. Dette er da med mindre havskilpaddene tilpasser seg eller finner nye leveområder med temperaturer som passer for utviklingen av begge kjønn, sier Pettersen.

Kan bli en genetisk flaskehals

Forskeren opplyser at de ser at mange arter trekker bort fra varmt vann, og at mange vandrer nordover. Tilpasningsevnen vil avhenge av blant annet fødetilgang.

- Vi vet at mange arter er stedbundne, at de vender tilbake til strendene der de selv ble skapt for å legge egg. Det kan være en kritisk faktor, sier hun.

Pettersen mener det må forskning og overvåkning til før man kan si noe mer om temperaturen spiller en så stor rolle at hannene kan forsvinne fra ynglestedet eller ikke.

- Det må forsking til, og overvåkning av skilpaddene over tid for å kunne si mer om dette, noe annet blir antagelser og spekulasjoner. Men vi må være åpne for at det kan bli en konsekvens, sier hun og legger til:

- Få hanner og mange hunner vil redusere den genetiske variasjonen, og det kan bli en genetisk flaskehals.

SÅRBAR: Glatkaretten er ifølge WWF i kategorien sårbar, noe som vil si at arten har høy risiko for å dø ut. Foto: Yuriko Nakao (REUTERS/NTB scanpix)

Havskilpadder lever i tropiske og subtropiske farvann rundt hele jorda, men i ulike populasjoner. De legger egg på strender og langs kysten flere steder. De har også en relativt lang levetid, der mange blir 50 år eller eldre. Pettersen forteller at det betyr at det kan ta lang tid å få tydelige resultater for hvordan temperaturen virker inn på bestandene.

- Mange arter av skilpadder er truet og rødlistet. Tap av leveområder på grunn av utbygging av strender har vært den største negative faktoren for skilpaddene frem til nå, sier hun.

Glattkaretten er ifølge WWF i kategorien sårbar, som betyr at arten har høy risiko for å dø ut.