Høygravide med koronavirus i New York vekker oppsikt

Kan tyde på at langt flere er smittet enn antatt.

Et overraskende høyt antall høygravide kvinner på fødeavdelingen på to sykehus i New York var symptomfrie til tross for at de fikk påvist koronaviruset ved innleggelse på fødeavdelingen.

Det viser en gjennomgåelse av resultatene fra koronatester som ble utført av fire leger ved Columbia University Irving Medical Center i New York.

Legene har fått publisert et brev i The New England Journal of Medicine på mandag, hvor de redegjør for funnene sine.

I all hovedsak er praksisen i USA at det kun er de med symptomer på covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2, som blir testet. Dermed er det faktiske antallet på koronasmittede personer ukjent.

Men for å hindre spredning av det dødelige viruset på sykehus, innførte leger ved sykehusene Columbia University Irving Medical Center og New York-Presbyterian Allen Hospital koronatesting for samtlige gravide kvinner som ble innlagt på fødeavdelingen og fødte barn i en kort tidsperiode.

- Flesteparten var symptomfrie

Fra 22. mars til 4. april ble til sammen 215 gravide kvinner testet for koronaviruset ved innleggelse på de to sykehusene. 33 av dem testet positivt. Men det oppsiktsvekkende er at hele 29 av de 33 koronasmittede kvinnene hadde ingen symptomer. Dette utgjør nesten 14 prosent av alle de gravide kvinnene som ble testet.

«Flesteparten av pasientene som fikk påvist sars-cov-2 ved innleggelse, var symptomfrie. Mer enn én av åtte symptomfrie pasienter som ble innlagt på fødeavdelingen, fikk positivt svar på testen for sars-cov-2,» skriver legene i et brev som ble publisert på The New England Journal of Medicine.

Av de 29 symptomfrie gravide kvinnene som fikk påvist kronavirus, var det tre kvinner som utviklet febersymptomer før de ble utskrevet fra sykehus. I snitt var de innlagt i to døgn. To av de tre kvinnene mottok antibiotika på grunn av andre årsaker, mens hos den tredje kvinnen mistenkte man at symptomene skyldtes covid-19, og ga henne dermed støttebehandling.

Funnene har begrensninger

Legene understreker at funnene har begrensninger når det gjelder geografisk generalisering, og at det ikke nødvendigvis er overførbart til andre regioner med mindre smitteutbrudd. Men de påpeker at funnene viser at det er en risiko for covid-19 blant symptomfrie pasienter.

«Dessuten, den faktiske prevalensen (antall individer i en gitt gruppe som er syke red.anm.) av smitte kan være underrapportert grunnet falske negative resultater på tester til å avdekke sars-cov-2,» skriver legene og henviser til en kinesisk studie som viste at CT-undersøkelse av brystet ga mer presise testresultater på covid-19 enn analyser av slimprøver (RT-PCR).

Legene anbefaler universell koronatesting av fødselspasienter for å beskytte mødre, nyfødte og helsepersonell mot smitte.

- Tallet på smittede kan være høyere enn antatt

Funnene antyder at det faktiske tallet på smittede i New York kan være mye høyere enn antatt, skriver Live Science.

Tidligere leder for Food and Drug Administration (en etat innen det amerikanske helsedepartementet), Scott Gottlieb, skriver på Twitter at funnene kan tyde på en langt høyere smitteandel i New York enn antatt.

- Denne studien antyder at i hotspots som New York, kan nivået på covid-19-utbredelsen være høy. Ikke 50 til 66 prosent som er nødvendig for å oppnå flokkimmunitet, men mer enn ti prosent, skriver han på Twitter.

USA er for øyeblikket det landet i verden som er verst rammet av koronapandemien med 641.000 påviste smittetilfeller og 28.400 dødsfall. New York er aller verst rammet i USA med 213.000 påviste smittetilfeller og 11.500 dødsfall, ifølge oversikten til Worldometers.

- Ikke utsatt for alvorlig covid-19-sykdom

Foreløpig er det ingenting som tyder på at gravide kvinner er mer risikoutsatte enn andre.

«Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset,» skriver Folkehelseinstituttet.