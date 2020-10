Høyre: - Altfor tidlig å avlyse julebord i Oslo nå

Raymonds julebord-nei i hovedstaden møter motstand.

RÅDHUSET (Nettavisen): Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) manet til ytterligere restriksjoner i Oslo i sin pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Les også: Alvorstynget Johansen: - Oslo kan ikke gjøre som resten av landet. Alle har et personlig ansvar nå

Han sa også at han ikke kunne slutte seg til statsminister Erna Solbergs (H) oppfordring om å avholde julebord - selv om vi er i en pandemi.

Se hele video-intervjuet med Øystein Sundelin øverst i saken!

- Litt tidlig å avlyse

Det får gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre til å reagere:

- Raymond Johansen oppfordrer alle til å avlyse sine julebord i Oslo i år. Hva synes du om det?

- Det er litt tidlig å avlyse alle julebordene for vi ser jo at det er mulig å få til, ikke slik vi kjenner det, men i mindre grupper på de steder som ivaretar smittevern-tiltak slik de skal, sier Sundelin til Nettavisen.

Øystein Sundelin (H) mener det er fullt mulig å avholde julebord i Oslo, i år også. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Kanskje man skulle kommet med en liten håndsutrekning til næringen og si at vi får til noe selv om vi ikke får det til slik vi er vant til, legger han til.

- Spenner ben på en næring i knestående

- Det virker på byrådslederen som det er viktig å være «føre var». Hva tenker du om det?

- Ja, det er viktig, men vi kan ikke ytterligere spenne ben på en næring som er i knestående allerede. Og det er mulig å få til, sier Sundeling - og utdyper:

- Det går an å gå ut og spise på restaurant, det går an å gå ut sammen med kolleger, men det må være i et litt annet format, så kanskje man heller skulle oppfordret til å finne de løsningene fremfor å sette en strek over det hele, sier Oslos Høyre-topp.

- Lett å bare avlyse

- Vi er ikke kommet lengre enn 8. oktober. Dette hørtes ganske endelig ut fra Raymond. Hva vil du si til alle som er i full gang med å planlegge julebord?

- De kan ikke planlegge slik de er vant til, det er jeg helt enig i, men kanskje de kan finne dette kan gjøres i mindre arbeidsfellesskap, sier han.

- Hvorfor tror du Johansen er så bastant?

- Det er vanskelig å si, og det er så lett å bare avlyse, men for næringen kan dette være veldig ødeleggende i et allerede vondt år.

Se byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med siste nytt for Oslo: