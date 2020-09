Høyre angriper Ap om Moria: - Må finne frem tåkelur for å forstå hva de ønsker

Høyre mener Arbeiderpartiet vingler om Moria-flyktningene. - Rørende at de er så interessert i hva vi mener, svarer Ap-talsmann.

Striden om Moria-flyktningene fortsetter med full styrke på Stortinget. For mens regjeringen vil hente 50 flyktninger, sier Arbeiderpartiet at de vil ta imot flere.

Nå går Høyre kraftig ut mot sin hovedmotstander, som de mener er uklare i saken.

- Velgerne må finne frem tåkelur om de skal forstå hva Arbeiderpartiet ønsker å gjøre med immigrantene fra Moria, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, til Nettavisen.

- Hva er det partiet egentlig mener? undres han.

- Ikke sikkert de vil hente noen

Etter brannen i den greske flyktningleiren Moria for snart to uker siden, har Ap-leder Jonas Gahr Støre sagt at han ikke ønsker å låse seg til et tall på antall flyktninger Norge bør ta imot, fordi dette skal avgjøres gjennom forhandlinger med andre land.

Men Støre har antydet overfor VG at Norge kan ta imot om lag 150 flyktninger, samtidig som flere Ap-veteraner i et brev til partilederen krever at partiet går inn for å ta imot langt flere, og minst 500 barn og barnefamilier.

ANTYDER: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke tallfeste hvor mange flyktninger Norge bør ta imot fra Moria, men har anslått at det kan bli om lag 150 personer. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

I tillegg sa Aps innvandringspolitiske talsperson i Debatten på NRK i forrige uke, at partiet ønsker å ta imot inntil 500 ekstra kvoteflyktninger, men at det må være FN som skal vurdere hvor mange av disse som skal hentes fra Moria.

- Arbeiderpartiet foreslo i Stortinget at de ville ha 500 flere kvoteflyktninger, som skulle være de med størst beskyttelsesbehov. Det er ikke sikkert at de

med størst beskyttelsesbehov befinner seg i Hellas. Hvis det er den logikken Arbeiderpartiet skal følge er det derfor ikke sikkert at Ap vil hente ut noen fra Moria. Likevel ser hele partiet ut til å mene at 50 er for lavt, sier Trellevik.

- Vinglete tåkeheim

Høyre-talsmannen etterlyser nå et tydeligere svar fra Arbeiderpartiet på hvor mange flyktninger de vil hente fra flyktningleiren.

- Arbeiderpartiets politikk er i realiteten en løsning på mellom 0 og 500. Partiets standpunkt blir en vinglete tåkeheim av dobbelt kommunikasjon ingen forstår. Hva ønsker egentlig Arbeiderpartiet å gjøre med immigrantene i Moria? spør han.

- Hvordan kan dere kritisere Ap når dere selv bare vil ta imot 50 flyktninger?

- Regjeringens flyktningpolitikk har ligget fast, og er forutsigbar. Vi holder det vi har lovet og tar nå imot 50 flyktninger. Totalt tar vi imot 3000 flyktninger av totalt 1,4 millioner FN-flyktninger. Hva vi mener, er politikken vi fører. Problemet er at Arbeiderpartiet ikke overraskende nok er enig i å kritisere oss, men har ingen troverdig løsning selv. Den spriker i alle retninger, sier Trellevik.

- Det er jo 13.000 flyktninger i Moria-leiren, og da er 50 svært få. Vil dere vurdere å ta imot flere enn 50?

- Nei, i motsetning til Arbeiderpartiet står vi fast på politikken vår. Vi vingler ikke. Totalt har vi mottatt nesten 1600 flyktninger fra Hellas. Vi er det landet i Europa som har avhjulpet Hellas mest, påpeker han.

Ap: - Det er rørende

Men Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, avfeier kritikken fra Trellevik og Høyre.

- Det er rørende at Trellevik er så interessert i hva vi i Ap mener, all den tid det er hans eget parti som sitter i regjering. Hvis han trenger flere tips til egen politikkutforming, kan han lese Arbeiderpartiets program som legges fram om kort tid, sier han til Nettavisen, og påpeker:

- Det er i Norges interesse å jobbe for løsninger der vi i fellesskap bidrar, samtidig som vi holder kontroll med grensene i Europa.

RØRENE: Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, synes det er rørende at Høyre er så opptatt av hva Arbeiderpartiet mener, og understreker at de bare følger opp sin vedtatte politikk. Foto: (NTB scanpix)

Aps innvandringspolitiske talsperson sier de bare følger sin vedtatte politikk:

- Som jeg sa også i forrige uke, da han prøvde seg på dette, har Trellevik tydeligvis tungt for det. Vårt forslag er det samme nå som det var da vi foreslo det i Stortinget i april. I tråd med vår vedtatte politikk foreslo vi å øke kvoten med 500, og at vi sammen med FN skulle vurdere hvor stor andel av disse som i stedet burde hentes blant de sårbare asylsøkerne i Hellas, sier Gharahkhani.

- Erna Solberg har abdisert

Ap-politikeren viser til at FN anmodet Norge allerede i april om å hjelpe Hellas og i Moria og bistå med å hente ut de som har et beskyttelsesbehov.

Han mener det heller er regjeringen, med statsministeren i spissen, som svikter.

- Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad har abdisert og overlatt innvandringspolitikken til høyrepopulistene i Frp, som ikke ønsker at vi skal ta imot noen. Ropstad har vært helt usynlig i denne saken, han har tydeligvis gjemt seg fordi han vet at KrF har gått på et knusende nederlag i en av sine hjertesaker internt, sier han, og hevder at det er regjeringen som vinkler i innvandringspolitikken.

- Kaos er det ordet som best beskriver den borgerlige innvandringspolitikken. KrF og Venstre roper etter mer liberalisering, Frp roper etter mer innstramming og Høyre sier den ene dagen med Trellevik i spissen at de vil kutte i kvoteflyktninger, og den andre dagen garanterer Erna Solberg for like mange som i dag, sier Gharahkhani, og legger til:

- Det eneste de er samstemte på, er at de fraskriver seg ansvar og forsøker å skylde på Arbeiderpartiet. De som betaler den største prisen for dette, er de menneskene som lever i utrygghet og ikke får hjelp.

- Ingen skjønner hva det betyr

Torsdag i forrige uke grillet NRK-programleder Fredrik Solvang Aps innvandringspolitiske talsperson i NRK Debatten om Moria-situasjon, og hevdet at han var utydelig og dobbeltkommuniserte.

- Det er ikke bare jeg som har problemer med å forstå hva Arbeiderpartiet mener. Flere av dine partifeller har bedt deg være helt tydelig at dere vil hente 500 fra Moria - er det det du vil? spurte Solvang, og la til:

- Ingen skjønner hva det betyr!

Fredag slo imidlertid Gharahkhani tilbake mot Solvang, og sa at han ikke var enig i at han var utydelig eller dobbeltkommuniserte.

Støre: - Vil ikke låse oss til et tall

I forbindelse med Aps landsstyremøte i forrige uke, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det ikke ga mening å gi noen tall på antall flyktninger Norge bør ta imot fra Moria.

- Vi skal vise et solidarisk ansvar og ta imot vår andel av de med beskyttelsesbehov, men vi setter ikke tall. Det gir ikke mening nå, vi skal være med på dugnaden, sa Støre til Nettavisen, og la til:

- Vi vil ikke låse oss til et tall. Det avhenger av hvordan samtalene med de andre i Europa går.

Nettavisen har vært i kontakt med rådgiveren til Støre for å få en kommentar til saken, men ble henvist til Gharahkhani som har kommentert saken.