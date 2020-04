Høyre bykser fram under koronakrisen

Statsminister Erna Solbergs Høyre har hatt en kraftig framgang i oppslutningen under koronakrisen, viser snittet av målinger for april.

Partiet får i gjennomsnitt 26 prosents oppslutning denne måneden, viser oversikten på nettstedet Poll of polls. I mars var oppslutningen på 20,5 prosent.

Høyre har dermed fått et tydelig løft siden regjeringen 12. mars kunngjorde de mest inngripende tiltakene i fredstid og stengte ned mye av landet.

Dersom snittmålingen var et stortingsvalg, ville partiet fått 48 mandater, tre flere enn i dag.

Høyre er dermed landets største parti, ifølge målingene.

Det største opposisjonspartiet Arbeiderpartiet, ligger i snitt på 24,9 prosent, en ørliten framgang i april. Med et slikt valgresultat ville Jonas Gahr Støres parti fått 46 mandater, tre færre enn i dag.

Småpartier sliter

For Høyres regjeringspartnere KrF og Venstre er det liten «koronaeffekt» å spore på meningsmålingene.

På snittet av målingene for april går Venstre ørlite tilbake og får 3 prosent. Et slikt valgresultat ville redusert partiets stortingsgruppe fra åtte til to representanter. Partiet har i hovedsak ligget under sperregrensen siden sommeren 2018, med unntak av et snitt på 4 i juli i fjor.

Kristelig Folkeparti kan notere seg en oppslutning på 3,6 prosent i april, en liten oppgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måned. Det ville kun gitt tre representanter, fem færre enn i dag.

Partiet nådde sperregrensen på 4 prosent i snitt i februar, men har ellers ligget under grensen siden Kjell Ingolf Ropstad tok over som partileder for et år siden.

Nedtur for Frp

Fremskrittspartiet fikk seg en kortvarig opptur etter at de forlot regjeringen på nyåret, men er nå nede på 11,5 prosent, tilbake 1,4 prosentpoeng siden mars og hele 3,5 prosentpoeng siden februar.

Senterpartiet går på sin side tilbake 2,2 prosentpoeng til 14,4 prosent fra forrige måned, mens SV får en oppslutning på 7,3 prosent (-0,4).

Rødt, som i halvannet år har ligget over sperregrensen, falt i april under det magiske 4-tallet og får i snitt 3,6 prosent. Også MDG er på retur, og får en oppslutning på 4,5, det laveste siden mai i fjor i Poll of polls' oversikt.

(©NTB)