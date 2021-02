Høyre er frustrert over Frp: – Ser spøkelser på høylys dag

Frp gikk i strupen på Høyre for å ville innføre nullutslippssone innenfor Ring 2. Nå slår partiet tilbake. – Dette har de diktet opp, sier Nicolai Langfeldt.

I regjeringens klimaplan frem mot 2030 åpner regjeringen for at byer kan innføre nullutslippssoner. Det betyr at i enkelte områder vil bensin- og dieselbiler være forbudt.

Byrådet i Oslo har over lengre tid tatt til orde for en slik sone, og byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) har sagt at folk bør kvitte seg med bensin- og dieselbiler så fort som mulig.

Nylig troppet det fire Frp-politikere opp på bensinstasjonen ved Ullevål sykehus - den siste skansen for Ring 2, og erklærte at MDG og Høyre vil ha nullutslippssone innenfor ringveien. De viste til en Aftenposten-artikkel hvor Høyre-politiker Stefan Heggelund åpnet for nullutslippssoner i Oslo.

Men Høyre mener det er helt feil at de vil ha bensin- og dieselforbud innenfor Ring 2.

– Nå ser Frp spøkelser på høylys dag. Høyre har aldri foreslått eller sagt at vi ønsker forbud mot diesel- og bensinbiler innenfor Ring 2. Jeg skjønner ikke hvor de har fått det fra. Det virker som de har en faktabok om Høyres politikk de har diktet opp selv, sier samferdselspolitisk talsmann Nicolai Langfeldt i Oslo Høyre.

Han mener partiet legger opp til å gi folk incentiver til å velge miljøvennlig, mens byrådet legger opp til å bruke mer pisk.

– Jeg skal ikke blande meg inn i partiets valgkampstrategi, men om de planlegger å gå til valg på å være partiet som bare er opptatt av å kjøre bensin- og dieselbilene sine rundt i byen så tror jeg valgvaken blir en nedtur. Jeg opplever at Oslofolk er genuint opptatt av å bidra til at vi får renere luft og lavere utslipp, sier han og legger til:

– Det debatten står om er egentlig hvor fort det er mulig å nå utslippskuttene, og hvilke virkemidler vi skal ta i bruk. Her opplever vi at byrådet er mest opptatt av å piske folk til å endre atferd, mens Høyres tilnærming er å legge til rette for at folk skal ta miljøvennlige valg. Vi må sørge for at alternativene til privatbilen blir best mulig, ikke bilistenes hverdag kjipest mulig.

Oslo Høyre har foreslått å prøve seg frem med nullutslippssoner, og at det skal være i tett dialog med næringsdrivende og innbyggerne.

– Vi ønsker å prøve oss frem, med mindre soner i indre by. Frp må gjerne kritisere politikken vår, men de kan ikke dikte opp hva vi mener, sier han.

