Høyre er utradert i nord

Høyre har regissert sitt eget valgnederlag i nord.

Høyre i Nord-Norge er en skygge av seg selv. Partiet tapte valget, og står nå tilbake med kun tre ordførere i hele landsdelen.

Flere lokalsamfunn har mistet dyktige ordførere, som har vært gode ombudspersoner for sine kommuner. Det gjelder ikke minst næringslivsmannen Hans-Jacob Bønå i Vadsø. Han sto i stormen i to år og forsvarte en upopulær regionreform. Han gjorde det i god tro, fordi han stolte på at Høyre ville satse på hjembyen. Men hjelpen han hadde håpet på, kom aldri. Det som dominerte, var hardhendt sentralisering, det motsatte av samfunnsbygging.

Forsvarspolitikken, luftambulanse og beredskap er andre saker som har skadet Høyre i nord. Men først og fremst reformer som fremsto uten både en begrunnelse og en strategi for gjennomføring.

Vilje til nasjonal satsing i Øst-Finnmark ville ha ført til et annet valgresultat for Bønå. Det kunne for eksempel hatt en sikkerhetspolitisk begrunnelse. Gjennom å stadfeste Øst-Finnmark og grenseområdene mot stormakten Russland som en del av landet som er enormt viktig for Norge.

Vedvarende politisk uro og mistillit til sentralmakten i denne delen av landet, er belastende for nasjonen, på flere nivåer. Det burde Høyre ha forstått, dersom partiet hadde evne til strategisk klarsyn. Men også Høyre som partiapparat virker fylt opp av mennesker i Oslo som mangler kunnskap om den norske periferien.

I stedet for å kompensere for tapsfortellingen som fikk utvikle seg i Vadsø, bidro Høyre sentralt til å akselerere den. Snarere enn å løse opp i en fastlåst situasjon i en del av landet som alltid har stått i et sterk avhengighetsforhold til sentralmakten.

I Tromsø slikker den dyktige gruppelederen Erlend Svardal Bøe sårene etter et elendig valg. Først i valgkampens siste fase kom Erna Solberg på banen med saker som skulle være løst for mange år tilbake, blant annet bompengefri innfartsvei og løfter om ny base for Redningshelikoptertjenesten.

Men da var det for sent å endre bildet av at Høyre har sviktet Tromsø. I et intervju med avisen iTromsø kommer Svardal Bøe med sterk kritikk av Høyres politikere i Storting og regjering, som han mener gjorde valgkampen umulig i Nord-Norges største by. Han peker på at statsministeren dro til Tromsø og snakket om førerløse trailere i stedet for tog.

Det sterkeste symbolet på Høyres fall i nord, finner vi likevel i Bodø. Det er den eneste kommunen i nord Høyre virkelig har kastet penger etter de siste årene.

Men selv ikke der var man i stand til å overbevise velgerne om at Høyre er et fortrukket valg. Ap beholder makten i Bodø. Knapt noe oppsummerer Høyres sammenbrudd i Nord-Norge bedre.

Det virker som om Høyre har gitt opp Nord-Norge, og at Nord-Norge har svart med å gi opp Høyre. Partiet står foran en formidabel jobb for å unngå å bli utradert ved stortingsvalget om to år.

Innlegget ble først publisert i Nordnorsk Debatt.