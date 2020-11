Høyre og Ap jevnstore på fersk måling – Sp like bak

Jonas Gahr Støre (t.v.) og Arbeiderpartiet er størst på en fersk meningsmåling, men partiet er så å si jevnstort med statsminister Erna Solbergs Høyre. Like bak de to lurer imidlertid Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arbeiderpartiet er størst, men bare en hårsbredd foran Høyre. Og like bak de to befinner Senterpartiet seg på en fersk meningsmåling et knapt år før valget.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Arbeiderpartiet får støtte fra 22 prosent av velgerne, en svak tilbakegang på 0,7 prosentpoeng, ifølge målingen Respons har gjort for VG. 21,6 prosent sier de ville stemt på Høyre hvis det var valg i dag. Partiet faller tilbake 4,9 prosentpoeng siden sist. Oppsiktsvekkende nok går Senterpartiet fram med tilsvarende margin, til 18,9 prosent. Også Fremskrittspartiet kan notere en fremgang på 2,3 prosentpoeng, til 13,9 prosent. På borgerlig side opplever både Venstre og KrF en svak fremgang, på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosentpoeng. Det er imidlertid ikke nok til å løfte noen av dem over sperregrensen – Venstre får støtte fra 3,9 prosent av velgerne, KrF fra 3,5 prosent. SV faller 2,4 prosentpoeng og lander på 5,7 prosent, mens MDG går svakt fram til 4,9 prosent. Les også: Ny sjokkmåling: Thriller om statsministerjobben

Med 4,1 prosents støtte holder Rødt seg så vidt over sperregrensen, trass en tilbakegang på 0,2 prosent. Målingen viser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har flertall med 85 mandater. På toppen av dette ville MDG fått ni og Rødt sju stortingsrepresentanter om målingen ble valgutfallet. De fire partiene på borgerlig siden får samlet 68 mandater. Les også: Ny måling: Nå mister Støre velgere til de fleste partier (©NTB)