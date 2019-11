Høyre og Frp vraker Venstres forslag om å droppe ferjefri E39

Venstres vil vrake ferjefri E39 til fordel for klimateknologi, men møter motbør i egen regjering. – Uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak, svarer Frp.

– Vi kan ikke bare tenke på ferjer som marked for en ny teknologi. Det er også en flaksehals for næringen og innbyggerne våre, sier Helge Orten, Høyres transportpolitiske talsmann og leder av transportkomiteen på Stortinget, til VG.

Han reagerer på utspillet til statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V), som torsdag uttalte til VG at det er på tide å vrake gigantprosjektene for ferjefri E39 lang vestlandskysten. Han mener ferjestrekningene heller bør brukes aktivt for å fortsette dagens utvikling av nullutslippsfartøy.

Hamar får støtte fra SV, som mener veiprosjektet er utdatert.

Orten sier ferjefri E39 er vedtatt, og at den politikken ligger fast.

– Det er uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak. Det er mange private aktører som jobber godt for å utvikle god teknologi allerede. Det er ikke statens primære oppgaver, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) til VG.

Ifølge Stordalen vil den nye motorveien være bedre for miljø og klima på sikt fordi kortere strekninger og flerfelts motorveier fører til at trafikken flyter bedre.

(©NTB)