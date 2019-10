Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo

I de fire bydelene i Oslo Høyre er størst, har partiet valgt å gå i samarbeid med MDG i stedet for å søke mot Frp.

Mandag ble det enighet mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti om å danne byråd i hovedstaden. På lokalt nivå, i bydelene, samarbeider derimot MDG flere steder med Høyre. Selv i bydelene Ullern og Vestre Aker hvor Høyre har rent flertall og kunne styrt alene, har partiet inngått samarbeid med MDG, skriver Dagsavisen.

– Vi har en lang tradisjon i Høyre for at dette bestemmer lokallagene og bydelspolitikerne selv. Men jeg ser også at Høyre og MDG har funnet sammen mange steder, og det skyldes nok at Høyre og MDG er enige i mange lokalpolitiske saker, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg for Høyre på rådhuset til avisen.

De to andre bydelene Høyre er størst og likevel legger opp til et samarbeid med MDG, er Nordstrand og Frogner.

Tidligere har Høyre samarbeidet med Fremskrittspartiet i flere bydeler, men etter valget har Høyre søkt mer mot sentrum enn mot Frp for å etablere samarbeid. Lae Solberg sier at avstanden til Frp ser ut til å øke på noen områder.

– Jeg er fullt innforstått med det Høyre og Eirik Lae Solberg har gjort med å søke seg mot sentrum der de ikke tar med oss i en sentrumskoalisjon. Vi blir sittende igjen alene på ytterste høyre fløy, der det er viden kjent at vi egentlig ikke mener vi hører hjemme, sier leder Tone Ims Larssen i Oslo Frp.

