Høyre-politiker raser mot privat-testing: - Man skal ikke sko seg på koronakrisen

Nå havner saken på helseministerens bord.

Tirsdag skrev Nettavisen at den private tannklinikken TannSpes i Oslo tilbyr de som ønsker det koronatester til 1500 kroner. Det får flere stortingspolitikere til å reagere.

- De som skal testes får dette gratis. Da er det veldig umusikalsk å selge tester for 1500 kroner, sier stortingsrepresentant og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland (H), til Nettavisen.

TILBYR TEST: Den private tannklinikken Tannspes i Oslo reklamerer med koronatest til 1500 kroner på sine nettsider og på lapper de har hengt opp utendørs. Foto: Privat

- Ville kalt det krigsprofitører

Stensland sier behovet for testing er stort i den norske befolkningen, men er likevel ikke nådig i sin kritikk av det private tilbudet.

- Jeg forstår at mange ønsker å bli testet, men det er viktig at alle respekterer myndighetenes retningslinjer for testing. Tilbud som dette bidrar til å undergrave det. Det bidrar til å kommersialisere vårt lands største krise siden andre verdenskrig, mener han.

Stortingspolitikeren legger så krast til:

- Man skal ikke sko seg på koronakrisen, ei heller snike i køen. Jeg klarer ikke se at tannlegekontor skal spille en rolle i dette. Sist landet var i en tilsvarende situasjon ville vi kalt dette krigsprofitører.

Tar saken til departementet

Folkehelseinstituttets råd er nå at bare kritisk helsepersonell og personer i risikogruppen med underliggende sykdommer - eller personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 - skal testes for koronasmitte.

Årsaken er manglende kapasitet på testutstyr.

- Tester er en begrenset ressurs, da må vi i fellesskap bidra til at de brukes riktig, påpeker Stensland, som sier han vil følge opp den private koronatestingen:

- Jeg kommer til å ta det opp med ledelsen i helsedepartementet. Så får vi se om det er behov for oppfølging. I grunnen håper jeg folk ser at dette er galt i den situasjonen vi er i nå, sier han.

UMUSIKALSK: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, kaller det umisikalsk at en privat klinikk tilbyr koronatesting til 1500 kroner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (Høyre)

Ap: - Skal beskyttes de sårbare

Helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, er også skeptisk til private klinikkers koronatesting.

- Tester og laboratoriekapasitet er en begrenset ressurs som det er viktig at brukes riktig for å beskytte de som er mest sårbare for sykdom i denne situasjonen, sier Kjerkol til Nettavisen.

Som Stensland vektlegger hun at det er viktig at retningslinjene følges - men også at kapasitet for testing økes.

- Det gjør den dag for dag nå. Hvis private klinikker begynner å selge testing til 1500 kroner i stort omfang så oppheves muligheten for å prioritere de som trenger mest beskyttelse, mener Kjerkol, som også vil følge med på saken.

- Vi vil ta det med i dialogen med helseministeren i første omgang, sier hun.

SKEPTISK: - Hvis private klinikker begynner å selge testing til 1500 kroner i stort omfang så oppheves muligheten for å prioritere de som trenger mest beskyttelse, sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Tannlegeforeningen: - Tar avstand



Heller ikke Den norske tannlegeforening (NTF) har mye til overs for tannklinikkens markedsføring av koronatesting.

- Den norske tannlegeforening (NTF) er kjent med saken. Vi tar avstand fra dette. Det er mangel på testkapasitet i helsevesenet og det er strenge kriterier for hvem som bør og skal testes, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum, til Nettavisen.

Hansen Steinum sier foreningen er imot at private aktører tar betalt for slike tester.

- Vi mener at det er viktig å støtte opp om dette og synes ikke noe om at noen private aktører tilbyr denne tjenesten til betaling og at det reklameres aktivt for dette, sier hun, og samtidig legger til at NTF ikke er et tilsynsorgan - og ikke kan gjøre noe med dette.

- Vi har sendt en henvendelse til Helsedirektoratet om saken, opplyser presidenten.

Klinikken: - Følger retningslinjene



Klinikken selv, TannSpes, understreket imidlertid tirsdag at de følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing av Covid-19 viruset.

- Så vidt meg bekjent er vi den første private klinikken i Norge som tilbyr dette, sa eieren av tannklinikken, lege og tannlege Karl Iver Hanvold, til Nettavisen.

Hanvold viste til at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at alle med luftveisinfeksjoner testes. Men på grunn av begrenset test- og analysekapasitet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at bare utvalgte personer i risikogruppene som har symptomer som akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste eller tungpusthet testes.

- Ettersom det offentlige per i dag har problemer med å tilby alle pasienter med luftveissymptomer koronatest, har vi lansert dette tilbudet som en mulighet hos oss, sa Hanvold, og la samtidig til:

- Per i dag tilbyr vi dessverre ikke koronatest til alle. Vi må som alle andre forholde oss til myndighetenes anbefalinger.

Hanvold er forelagt kritikken fra Høyre og Arbeiderpartiet, men har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse.

FØRSTE I NORGE:- Så vidt meg bekjent er vi den første private klinikken i Norge som tilbyr dette, sa eieren av tannklinikken, lege og tannlege Karl Iver Hanvold, til Nettavisen tirsdag. Han påpekte at de følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing. Foto: Faksimile: Tannspes.no

Direktoratet: - Svært presset



Tirsdag påpekte Helsedirektoratet at det er begrenset med testutstyr i Norge, og at offentlige sykehus må prioriteres.

- Vi må ha nok utstyr til å teste de mest kritisk syke på offentlige sykehus. En økt mengde testutstyr til de private kan føre til redusert dekning av utstyr til disse alvorlig syke, sa Herlof Nilssen, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, til Nettavisen.

Han fortalte at blant annet laboratoriet Fürst, som bistår myndighetene med testing i disse dager, mangler testutstyr.

- Både Furst og noen av de offentlige laboratoriene mangler utstyr for å teste og analysere. Vi vil framover jobbe med å skaffe mer av dette utstyret. Men markedet for dette er svært presset, sa Nilssen.

BEGRENSET: Helsedirektoratet påpeker at det test- og analyseutstyret for Covid-19-viruset er begrenset også i Norge. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Dette er horribelt

I tillegg til å reklamere for koronatesten til 1500 kroner på tannklinikkens nettsider, har TannSpes hengt opp lapper om tilbudet utendørs i Oslo. Der sto det også at det private laboratoriet Fürst analyserer testene, noe som fikk laboratoriet til å se rødt.

- Dette er helt horribelt. Dette skal jeg ta med en eneste gang, sa administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i Fürst når Nettavisen fortalte ham om den private testingen. Klinikken beklaget at de hadde ført opp laboratoriets navn på nettsidene uten å spørre om det, og dagen etter avsluttet de samarbeidet.

Fram til tirsdag hadde tannklinikken testet en håndfull personer for viruset, og prisen på 1500 kroner forklarte Hanvold slik:

- Vi en privat tannklinikk uten driftstilskudd. Dette betyr at pasientene ikke får stønad fra Folketrygden til dekning av utgiftene til selve prøvetakingen, sa han.

Prisen inkluderer smittevernutstyr, desinfeksjon av prøvetakingsrom, oppfølging av prøvesvar og melding av positive prøvesvar til helsemyndighetene.