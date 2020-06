Høyre-statssekretær deltok i demonstrasjonen i Oslo

Satssekretær Saida Begum (H) deltok fredag i demonstrasjonen mot politivold og rasisme i Oslo. Men statsministeren avsto for ikke å bryte smittevernreglene.

Helseminister Bent Høie (H) fastslo i forkant at det ville være brudd på smittevernreglene å delta i demonstrasjonen som samlet rundt 15.000 personer foran Stortinget. Statsminister Erna Solberg (H) fastslo det samme da SV-politiker Marian Hussein med emneknaggen #HvorErErna skrev at Solberg var savnet under demonstrasjonen.

Statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet valgte derimot å delta i demonstrasjonen. Hun forklarer overfor TV 2 at hun følte en plikt til å si fra: «Jeg deltok i demonstrasjonen til støtte for George Floyd fordi det er vår fordømte plikt å si ifra når vi ser rasisme. Enten det rammer oss eller andre. Enten det er systematisk rasisme eller hverdagsrasisme», skriver hun i en SMS til kanalen.

Her forklarer politiet hvorfor de ikke oppløste demonstrasjonen:

Begum sier at hun deltok fra sidelinjen, passet på å overholde smittevernreglene, at hun ikke tok kollektivtransport, og at hun vil teste seg dersom hun skulle få noen sykdomssymptomer.

– Jeg skjønner at Saida har et sterkt engasjement for dette, som en av mange med minoritetsbakgrunn i Norge så har hun opplevd rasisme og diskriminering, umorsomme forsøk på morsomheter knyttet til bakgrunn. Så hennes engasjement har jeg respekt for, sier Solberg til TV 2.

Nå sender Frps Jon Helgheim spørsmål til statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

– At noen i den politiske ledelsen setter helse og arbeidsplasser i fare er grovt. Det er sjokkerende og dårlig dømmekraft, sier han til TV 2.

