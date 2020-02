Høyre-topper vil ta oppgjør med «Frps byråkratisering»

Høyre-topper mener Frp-leder Siv Jensen som finansminister innførte «smålige og bedriftsfiendtlige byråkratiforslag» som må fjernes.

– Vi ønsker en storstilt forenklingsreform for bedriftene. Vi vil fjerne unødvendige reguleringer som hemmer opprettelsen av nye jobber, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, som leder programarbeidet i partiet.

– Reglene må være enkle, effektive, forutsigbare og konkurransedyktige målt mot andre land. Slik er det ikke i dag, mener den nyslåtte distrikts- og digitaliseringsministeren.

Hun trekker fram at bedriftene selv nå skal rapportere til skattemyndighetene om ansattes opptjening og bruk av bonuspoeng på flyreiser.

– Dette er et smålig, bedriftsfiendtlig byråkratiforslag som Frp i regjering fikk tredd ned over hodet på næringslivet, sier Helleland til NTB.

Forenklingspanel

Næringslivet har vært sterkt kritisk til de nye reglene for såkalte naturalytelser, som ble innført på Jensens vakt. Reglene krever at ytelser som personalrabatter, fribilletter, årskort, medlemskap, bonuspoeng og gratisvarer blir rapportert til skattemyndighetene av arbeidsgiverne.

Høyres programkomité vil nå etablere et forenklingspanel etter dansk modell. Hensikten er at bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner skal kunne sende inn forslag til regler, rapporteringskrav og reguleringer de mener bør fjernes eller endres. Forslagene vurderes så av panelet, som er sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter fra små og mellomstore bedrifter.

– Bevisbyrden ligger på regjeringen, som enten må følge opp saken eller begrunne hvorfor de avslår å gjøre noe med den, sier programkomiteens nestleder Henrik Asheim (H) til NTB.

– En sak et slikt utvalg fort vil få på bordet, er ideen om skatt på naturalytelser, sier han.

Lærlinger

Asheim viser til at systemet for bonuspoeng er for byråkratisk, blant annet fordi en bedrift må rapportere om tidligere ansatte. Og hva er bonuspoengene egentlig verdt?

– Dette er et veldig godt eksempel på at noe som er logisk på et skrivebord i et departement, fungerer dårlig ute i næringslivet, sier Asheim.

Han trekker fram rapporteringskrav for bedrifter som tar inn lærlinger som et annet eksempel.

– En bedrift som gjør det, får nye tilsyn og rapporteringskrav, fordi det er snakk om en elev og ikke en ansatt, sier Asheim.

Siv Jensen, som nå er Frps parlamentariske leder på Stortinget, sier følgende til NTB om forslaget.

– Jeg hilser det velkommen dersom den sittende regjeringen ønsker å reversere noe av dette som oppleves unødvendig byråkratiserende.

Krav til Sanner

Høyre-toppene har håp om vei i vellinga nå som partifellen Jan Tore Sanner har overtatt som finansminister etter Frps regjeringsexit.

– Kunne dere ikke, med regjeringsmakt i over seks år, ha sørget for å fjerne disse byråkratiske hindrene?

– Faren når vi har styrt så lenge, er at vi blir tilbakelent og vil forsvare alt vi har gjort, sier Asheim.

Helleland fremholder at regjeringens forenklinger har spart norske bedrifter for 15 milliarder kroner.

– Men vi kan ikke ende opp med å bli et regjeringsparti som møter folk som forteller hvordan de har det, med å si «her er en graf som viser hvordan du egentlig har det», sier Asheim.

Han viser til tilbakemeldinger fra bedriftene om at summen av reguleringer og rapporteringskrav oppleves som ganske konstant.

(©NTB)