Høyre vil at flere skal få selge sterkøl: - Blir en krevende sak

Steile fronter mellom Høyre og KrF om alkoholpolitikken framover.

I dag kan sterkøl, øl som har et høyere alkoholinnhold enn 4,7 prosent, bare omsettes lovlig på Vinmonopolet. Men nå tar Høyre til orde for en liberalisering av de strenge reglene.

- Øl er en viktig del av vår kultur, og den forvaltes i god tradisjon av alle bryggeriene vi har i landet. Vi ønsker flere verktøy i kassa for bryggeriene så de kan vokse. De trenger flere bein å stå på, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H), som sitter i Næringskomiteen på Stortinget, til Nettavisen.

Ølforslaget blir en del av Høyres programarbeid, som nå er i gang for neste stortingsperiode fra 2021-2025.

Les også: Senker ikke promillegrensen til sjøs: - Båtfolket kan fortsatt nyte det gode livet

- Må ikke se oss blind

Løvaas mener tiden er inne for en endring for salg sterkøl utenfor Vinmonopolets vegger.

- Høyre-folk er opptatt av en streng alkoholpolitikk, men vi ser oss ikke blind på enhver endring. Jeg tror vi kan få gjennomslag for god næringslivspolitikk som gjør at private bedrifter har flere bein å stå på, sier han, og påpeker at Høyre fortsatt ønsker at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal være «forsvarlig og streng».

VIL ÅPNE OPP: Høyres Kårstein Eidem Løvaas vil at mikrobryggerier skal få selge sterkøl, og mener de ikke vil bli en stor konkurrent for Vinmonopolet. Foto: Cf-wesenberg@kolonihaven.no (Høyre)

Han tror heller ikke at mikrobryggerienes salg av sterkøl vil true Vinmonopolet.

- Vinmonopolet nyter stor tillit i befolkningen og er en kjempesuksess. Mikrobryggeriers salg av sterkøl er ikke konkurrerende mot Vinmonopolet. Mikrobryggeriene erstatter ikke lokalbutikken eller tilgjengeligheten til vinmonopolet, sier Løvaas.

Les også: Disse landene har billigst øl og alkohol i Europa

Han mener mikrobryggeriene også lager øl av svært stor kvalitet, der kvalitet er viktigere enn kvantitet, og at en slik endring vil bety mye for den enkelte produsent.

- Høyre er alltid på lag med de som satser og vil skape noe, og bryggeriene skaper arbeidsplasser og utvikler nye, spennende og innovative produkter med entusiasme. Det trenger vi mer av, ikke mindre, sier Høyre-politikeren, og legger til:

- Det er ulogisk og urettferdig at en cider-produsent kan selge til deg og meg fra sine produksjonslokaler, mens det er forbudt for en som brygger øl.

KrF: - Helt uaktuelt



Liberaliseringen av alkoholpolitikken møtes imidlertid av lite forståelse hos Høyres regjeringspartner KrF.

- Jeg har forståelse for at Høyre tar opp dette som et aktuelt tema i forbindelse med sitt programarbeid, og det er selvsagt ikke noe som vi i KrF legger oss opp i. For oss i KrF er det likevel helt uaktuelt å åpne for salg av sterkøl fra mikrobryggerier, slår KrFs næringspolitiske talsperson, Steinar Reiten, fast overfor Nettavisen.

Reiten mener en slik åpning vil være «en uthuling av prinsippet om at Vinmonopolet skal være eneste omsetningsledd ut til forbrukere for salg av alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprosent over 4,7».

KLART NEI: KrFs næringspolitiske talsperson, Steinar Reiten, sier blankt nei til forslaget om at mikrobryggerier skal få selge sterkøl.

Han viser også til enigheten i Granavolden-plattformen, og som er bindende for regjeringspartiene ut denne stortingsperioden. Der står det at regjeringen skal videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, med blant annet Vinmonopolet.

- Hvis Høyre etter valget stiller med et nytt programpunkt om å tillate salg av sterkøl fra mikrobryggerier, så er dette slik vi ser det ikke i tråd med formuleringen i regjeringsplattformen for inneværende periode, påpeker Reiten.

Les også: Ny krangel om innvandring: Nå truer Siv Jensen regjeringen

- Kan bli krevende

KrF-politikeren mener saken kan bli krevende om Høyre vil endre på enigheten.

- Derfor kan dette bli en krevende sak hvis Høyre vil ha reforhandlet formuleringen om alkoholpolitikk i Granavolden-plattformen. Vinmonopolets stilling står helt sentralt i KrFs rus- og folkehelsepolitikk, og her ønsker vi ingen liberalisering av gjeldende regelverk, sier han.

BRYGGERI: Det er mange mikrobryggerier rundt om i landet, som her på Grünerløkka i Oslo. I dag får de ikke lov til å selge sterkøl. Foto: Camilla Svendsen

Sier nei til butikk

Det har lenge pågått en debatt om også dagligvarebutikkene skal få selge sterkøl, der Venstre og Fremskrittspartiet har ønsket dette - men Høyre har sagt nei.

- Hvorfor kan dere ikke også si ja til sterkøl på matbutikken?

- Høyre anerkjenner at Vinmonopolet er et viktig sosialpolitisk virkemiddel. Vi ønsker ikke å endre de grunnleggende prinsippene, at Vinmonopolet står for salget av de sterkere drikkevarene i Norge. Jeg utelukker ikke at også sterkøl i butikk kan bli en del av diskusjonen, men det jeg ønsker nå er at vi tillater produsentene å selge fra sitt eget bryggeri, sier Løvaas i Høyre.