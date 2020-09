Høyre vil gjøre store endringer for alkoholsalget i Norge

Høyres programkomité vil forlenge åpningstidene for Vinmonopolet.

OSLO MET (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte programkomiteen i Høyre sitt forslag til nytt partiprogram for Høyre for perioden 2021-2025.

I forslaget ligger det flere store endringer når det gjelder salg av alkohol. Blant annet foreslår programkomiteen å utvide åpningstiden for Vinmonopolet til klokken 20.

Komiteen foreslår også at butikker skal kunne selge alkohol fram til klokken 23.

Et flertall i programkomiteen går i tilleg inn for å la dagligvarebutikker selge alkohol opp til 8 prosent. Men dette punktet har mindretallet i komiteen ønsket å stryke.

NY POLIITKK: Høyre-statsrådene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim presenterer mandag programkomiteens forslag til nytt partiprogram for Høyre for perioden 2021-2025. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Vil senke avgiftene



Som Nettavisen skrev søndag, foreslås det også i programforslaget å senke alkohol- og sukkeravgiftene i Norge for å redusere grensehandelen.

Dette blir imidlertid møtt med sterke reaksjoner fra flere folkehelseorganisasjoner.

- Vi mener dette er helt feil vei å gå i en situasjon hvor vi trenger god folkehelse, sa generalsekretær Pernille Huseby i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, til Nettavisen.

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet, Kreftforeningen, LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Rådet for psykisk helse, ber Actis om at Høyre skroter avgiftsforslaget.

- Det er jo populisme, og et ønske om å fri til en befolkning som ønsker seg billigere alkohol, der man ikke har tatt hensyn til at folk også vil ha en god velferdsstat i framtida, sa Huseby.

Fakta Dette er sakene som splitter Høyre ↓ Høyres programkomité har lagt fram et utkast til valgprogram der det er uenighet på sju punkter. Programutkastet sendes nå ut på høring i partiet, og det blir opp til Høyres landsmøte i mars å ta en endelig beslutning. Dette er forslagene som det er uenighet om i programkomiteen: * Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker. (Mindretallet vil stryke dette punktet.) * Gjøre budsjettstøtten i landbruket mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. (Mindretallet går i stedet inn for et punkt om at budsjettstøtten må sikre en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal.) * Redusere statens eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene. (Mindretallet vil stryke dette punktet.) * La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole. (Mindretallet går i stedet inn for at mobilbruk i timene som hovedregel skal forbys, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget.) * Evaluere regionreformen og vurdere videreføring eller nedlegging av fylkene som forvaltningsnivå. (Dissensen går ut på at det skal være to forvaltningsnivåer i Norge, og at fylkeskommunen derfor skal avvikles.) * Fjerne konstantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. (Mindretallet vil beholde kontantstøtten.) * Bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spillavhengige skal veie tyngst. (Mindretallet ønsker i stedet en modell inspirert av Danmark og Sverige.) Det 72 sider lange programutkastet ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag formiddag. (NTB)

- Utfordringene er forsterket



Da partiprogrammet ble lansert på en pressekonferanse på Oslo MET mandag formiddag, sa lederen av programkomiteen, Linda Hofstad Helleland, at det å skape mer og inkludere flere blir det viktigste for Norge de neste fire årene.

NYTT PROGRAMM: Høyre førsteutkast til nytt partiprogram for 2021-2025 ble lansert mandag formiddag, og skal endelig vedtas av partiets landsmøte til neste år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Utfordringene vi sto overfor før korona er ikke borte, de er forsterket. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består når oljeinntektene avtar og vi blir flere eldre, sa Helleland.

Hun mener det derfor må bli enklere å starte egne bedrifter og investere i egne arbeidsplasser, for å skape mer og inkludere flere de neste årene.

- Dette er et gjenkjennelig Høyre-program. Det er masse ny politikk for å styrke satsingen på kunnskap i skolen, for å skape jobber, bygge pasientens helsetjenester og gjøre Norge tryggere, sa Helleland.

Søndagsåpne butikker



Programkomiteen til Høyre vil også gjøre det mer fleksibelt for folk ved å åpne for søndagsåpne butikker, noe som har vært mye debattert tidligere.

De foreslår i tillegg blant annet å øke strafferammen for særlig grove forbrytelser til 50 år. Hovedlinjen skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, understreker Høyres programkomité i sitt førsteutkast til valgprogram.

Men når det gjelder særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, foreslår programkomiteen at strafferammen utvides til 50 år.

Førsteutkastet til nytt partiprogram skal nå ut på høring i Høyre, og partiprogrammet skal endelig vedtas på Høyres landsmøte neste vår.