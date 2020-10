Høyre vil ha kutt i elbilfordelene

Høyre ønsker en gradvis opptrapping av avgiftene knyttet til elbil etter 2021 og dermed et kutt i elbilfordelene.

Leder for Stortingets transportkomité, Helge Orten (H), sier til NRK at partiet vil lage et forutsigbart avgiftssystem der også elbilene er inkludert.

– Det betyr at vi må begynne å trappe opp avgifter fremover, sier han.

Orten antyder at partiet vil vurdere blant annet det som går på kjøp og salg av bil og også bruk av bil.

Orten presiserer samtidig at Stortingets mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025 står fast, og at det ikke er snakk om å ta vekk alle gulrøttene.

To av tre nye biler som blir solgt i Norge i september, var elbiler. Med dagens ordning er elbiler helt fritatt for både nybilavgift og moms.

Norsk elbilforening sier til kanalen at de ikke er fornøyd med signalet om kjøpsavgifter, som de mener passer dårlig sammen med målet om å selge bare nullutslippsbiler i 2025.

