HRS: - Listhaug er null verdt som statsråd

HRS-lederen mener Listhaug snakker for mye, og får til for lite - og at hun har blitt et problem for både regjeringen og HRS.

Stormen etter Sylvi Listhaugs angrep på Arbeiderpartiet er i ferd er ikke i ferd med å legge seg.

I en lengre analyse på Rights.no går nå Rita Karlsen, leder i Human Rights Service (HRS), kraftig ut mot Listhaug.

Ifølge Karlsen var Listhaug et rett valg som innvandrings- og integreringsminister midt under flyktningkrisen i 2015, men at hun siden har latt suksessen gå til hodet.

- Ikke kommet med et eneste selvstendig forslag

- Mens Norge, og resten av Europa, «sto på hodet», fremsto Listhaug som redningspersonen. De allerede vedtatte innstramningstiltakene ble satt ut i livet, med Listhaug som avsender. Så langt jeg har klart å registrere har ikke Listhaug kommet med ett eneste selvstendig forslag til tiltak. Men hun klarte derimot å kommunisere en del av de vedtatte innstramningene på en måte som gjorde dem (enda mer) uspiselig for de øvrige partiene, inkludert Regjeringen, skriver HRS-lederen.

- Null verdt

Karlsen skriver videre at suksessen i sosiale medier i praksis har gjort henne null verdt som statsråd.

- Så er spørsmålet: Har «suksessen» gått Listhaug til hodet? For problemet med Listhaugs strategi er at hennes personlige makt og egenrådighet kan være til hinder for politisk gjennomslag. Når Listhaug får Stortinget mot seg, vi tør minne om at vi fortsatt har en mindretallsregjering, og ikke får sakene vedtatt er en statsråds rolle null verdt.

Karlsen skriver videre at Listhaug i sin nye, utvidede rolle nå står i en mye vanskeligere rolle enn tidligere:

- Regjeringens politikk er ikke bare FrPs. Så der Listhaug tidligere kunne skinne med en innvandringspolitikk som lå tett opp til hva FrP over tid har stått for, må hun nå vise politiske takter av en helt annen karakter. For å bidra til Regjeringens prosjekt må hun vinne sakene i Stortinget, som igjen krever at hun må bygge tillit i Stortinget. Så langt jeg har klart å følge med, har Listhaug ikke fått noen saker gjennom i Stortinget, mens andre uteblir. Hva skjedde for eksempel med punktbevæpningen av politiet? Stille har det også vært på innvandringsfeltet, skriver hun.

- Et problem for oss i HRS

HRS skriver at bråket rundt Listhaugs retorikk er et problem for regjeringen, men også for HRS:

- Det er også et problem for oss i HRS, for vi vil ha realpolitikk. Vi ønsker ikke bare snakkende ikoner, vi vil ha resultater – ikke støyende tøff retorikk som i verste fall kan ende med motsatt resultat. For om det høres enn så flott ut, så betyr det ingenting hvis det ikke gir et politisk flertall.

Karlsen konkludere sin artikkel med at hun ikke vil blir overrasket over om Listhaug trekker seg fra regjeringen, med henvisning til sine tre barn.

Nettavisen har vært i kontakt med Sylvi Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen. Han beskriver angrepet fra Rita Karlsen som «urimelig og feil», og sier at Karlsen ikke kan ha satt seg inn i Listhaugs gjennomslag.

