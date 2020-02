HRS bøtelagt for dette bildet: - Hårreisende

Human Rights Service (HRS) klagde på forelegg. Nå får de støtte av Redaktørforeningen.

Redaktørforeningen gir Human Rights Service (HRS) full støtte i klagen på et forelegg de fikk for å publisere et bilde. Frp krever svar fra justisministeren.

HRS ble høsten 2019 ilagt et forelegg på 20.000 kroner og redaktør Rita Karlsen fikk et forelegg på 8.000 kroner etter at de publiserte et bilde av inngangspartiet på kjøpesenteret Oslo City i 2017.

Bildet viser flere tilfeldig forbipasserende personer. En av disse, en kvinne med skaut, anmeldte HRS for brudd på bestemmelsen om «retten til eget bilde» i åndsverkloven.

– Samme ytringsfrihet

Politiet ville henlegge saken to ganger, men statsadvokaten ville ha videre etterforskning, noe som altså endte med forelegg til HRS og Karlsen.

I et brev til riksadvokaten understreker generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen at Rita Karlsen og HRS har samme ytringsfrihet som andre.

– Jeg mener forelegget er helt hårreisende, sier Jensen til Medier24.

– Dersom dette skal være rettstilstanden i Norge fremover, at en ikke kan ta bilde av gater og torg med tilfeldige personer uten en fremtredende plass, blir det umulig for norske medier fremover, legger han til.

Frp krever svar fra Mæland

Frps justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen reagerer også på at HRS har blitt straffeforfulgt for noe alle norske medier gjør hver dag. Han krever nå svar fra justisminister Monica Mæland (H) i et skriftlig spørsmål.

– Det er tydelig at HRS er blitt forskjellsbehandlet i rettsprosessen, etter alle solemerker å dømme på grunnlag av politisk ståsted, og det er svært alvorlig. Jeg vil gå så langt som å si at det er antidemokratisk, sier Amundsen i en skriftlig kommentar til NTB.

I en utdypende kommentar til Nettavisen skriver Amundsen:

- Det er skremmende at publisister blir straffeforfulgt på bakgrunn av politiske standpunkt. Jeg stiller ærlig talt spørsmål ved påtalemyndighetenes uavhengighet. Her er justisministeren nødt til å komme på banen for å beskytte ytringsfriheten.