Hugget mann med kjøttøks – kvinne pågrepet

En kvinne i slutten av 20-årene er pågrepet for å hogge en mann i 40-årene med kjøttøks.

Øst politidistrikt melder at fornærmede har et kutt i den ene armen og et kutt over nesen. Mannen er kjørt til Kalnes sykehus, og kvinnen er kjørt til arresten.

– Den var den nå pågrepne kvinnen som selv ringte oss og sa at vi måtte hente mannen. Da vi kom til stedet, var han blodig. Det hadde vært en slåsskamp, og hun hadde hogde han med kjøttøks i ansiktet og armen. Han framstår ikke som alvorlig skadd, men han er blitt sendt til sykehus, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde på en privat adresse i Halden natt til lørdag. Politiet fikk melding klokken 2.21.

