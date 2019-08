Hugh Grant ut mot Boris Johnson i sosiale medier

Onsdag kveld tok den kjente og folkekjære skuespilleren Hugh Grant til Twitter for å uttrykke sin mening om at Boris Johnson har fått dronningen til å oppløse parlamentet.

På formiddagen onsdag kom nyheten om at Storbritannias statsminister Boris Johnson vil be dronningen oppløse parlamentet for minst en måned. Formålet skal være å hindre EU-tilhengere i det britiske parlamentet å stoppe brexit.

Boris vil nemlig presse gjennom brexit med eller uten en avtale med EU.

På ettermiddagen opplyser Sky News at dronningen har godkjent Johnsons ønske.

De opplyser om at dronningen skal være klar for å oppløse parlamentet i perioden 9. september til 14. oktober. Det vil gjøre det vanskeligere for motstandere av brexit å forhindre det som kalles en «hard brexit».

Dette har vakt misnøye blant flere.

Stjerneskuespiller uttaler seg på Twitter

Hugh Grant er én av dem. På Twitter skriver han følgende:

«Du skal ikke få tulle med mine barns fremtid. Du skal ikke få ødelegge friheten som min bestefar kjempet for i to verdenskriger for å forsvare. F*** ta deg din overeksponerte nikkedukke. Storbritannia blir kvalme av deg og din lille gjeng med masturberende maktmennesker».

- Vil neppe bidra til stabilt forhold

Også Guy Verhofstadt, som er brexit-koordinator for Europaparlamentet, har også tatt til Twitter for å uttrykke sin mening.

«'Å ta tilbake kontrollen' har aldri virket mer skummelt. Som parlamentsmedlem er min solidaritet med de som kjemper for at deres stemmer skal bli hørt. En undertrykt debatt om dyptgripende valg vil neppe bidra til at det blir et stabilt forhold mellom EU og Storbritannia i fremtiden.»

Reagerer kraftig

Det britiske parlamentet trer sammen neste uke, men den britiske statsministeren vil sende parlamentarikerne hjem nesten med én gang. Dronningen ga onsdag sitt samtykke til Johnsons ønske om å suspendere nasjonalforsamlingen allerede uken etter at det samles og fram til trontalen, som holdes 14. oktober.

Det vil gjøre det svært vanskelig for politikerne å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober. I verste fall har de knapt en uke på seg.

En av dem som reagerer kraftig på statsministerens plan, er Labour-leder Jeremy Corbyn.

– Jeg er sjokkert over regjeringen, som snakker om suverenitet, men vil suspendere Parlament for å hindre gransking av planene om en skjødesløs brexit uten en avtale, sier Corbyn.

Dårlig tid

Onsdag skrev Corbyn brev til dronning Elizabeth der han uttrykte bekymring for Johnsons plan og ba om et møte med monarken, melder Sky News. Også Liberaldemokratenes Jo Swinson har skrevet til dronningen og bedt om et hastemøte.

Dagen før ble Corbyn og andre ledende opposisjonspolitikere enige om å kjempe sammen mot en hard brexit, nettopp ved å bruke lovvedtak. Et alternativ, som flere ser som en siste utvei, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Corbyn sier han vil forsøke å få gjennom et vedtak for å stanse Johnson så snart parlamentet samles, men statsministerens nye plan gjør at han har knapt med tid.

USAs president Donald Trump tror det vil bli svært vanskelig for Corbyn å vinne fram med et mistillitsforslag.

– Særlig i lys av at Boris er nøyaktig det Storbritannia har sett etter & han vil bli storartet. Elsker UK, skriver Trump på Twitter.