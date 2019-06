Hun ble arrestert for å ha levert inn ektemannens våpen til politiet

Courtney Taylor Irby (32) leverte inn hennes fraseparerte mann sine våpen til politiet, for å beskytte seg selv mot å bli skadet. Det mente politiet var en forbrytelse.

Taylor, som hun kaller seg, bor i Florida, og ha vært utsatt for vold i hjemmet. Hun var separert fra mannen sin, og fryktet for sitt eget liv. Det skriver HuffPost.

Da han forlot en rettshøring i deres pågående skilsmisse, skal mannen angivelig ha kjørt inn i baksiden av bilen hennes og kjørt henne av veien. Han ble satt i fengsel, men da det ble kjent at han skulle løslates mot kausjon, ble Taylor redd.

Leverte våpen til politiet

Noe av betingelsene for løslatelsen var at han ikke fikk lov til å eie, kjøpe eller bære skytevåpen. Taylor visste at ektemannen, som hun skulle skille seg fra, eide våpen. I Florida er det, ifølge HuffPost, ingen som kan tvinges til å levere inn sine våpen som de allerede er i besittelse av.

Derfor tok hun saken i egne hender, da hun ikke trodde han ville levere inn våpnene selv. Taylor dro til mannens bolig, før han rakk å bli løslatt, hentet våpnene og leverte dem inn til politiet.

- Hun visste han ville komme etter henne, og at hun ville være trygg en stund til hvis politiet hadde våpnene hans, sa søsteren hennes Haley Burke til et lokalt nyhetsmedie, ifølge HuffPost.

ARRESTERT: Courtney Taylor Irby ble arrestert for å bryte seg inn hos sin fraseparerte ektemann Joseph Irby, for så å levere våpnene hans til politiet - i frykt for sitt eget liv. Foto: Polk County Sheriff's Office

Ble arrestert

Taylor trodde det skulle være uproblematisk å gå til politiet med våpnene. Det var det ikke. 15. juni dro hun til politiet, og da skal tobarnsmoren ha blitt arrestert for å ha brutt seg inn i sin fraseparerte ektemanns bolig og stjålet våpen.

Nå risikerer hun livstid i fengsel dersom hun blir dømt for innbruddskostnadene. Vennene hennes har derfor startet innsamlingsaksjon for at hun skal få nok penger til å dekke kostnadene.

Ifølge HuffPost skal Jacob Orr, en assisterende statsadvokat, ha sagt at det foreløpig ikke er avklart om påtalemyndigheten vil forfølge saken mot henne.

Taylor skal ha tilbragt fem netter i fengsel før hun ble løslatt mot kausjon.

Foruten HuffPost har også flere andre internasjonale medier omtalt saken.