Hun er Årets navn i Nettavisen 2020: - Vil hylle alle kolleger for innsatsen

- Det har vært et veldig spesielt år, sier sykepleieren.

OSLO (Nettavisen): Linn Myhrstad (35) fra Trondheim bestemte seg for å bli sykepleier etter året i Jegerbataljonen. Dette året har hun opplevd å stå i frontlinjen i kampen mot koronaviruset.

Sammen med et norsk team dro Myhrstad i våres til den hardt rammede Lombardia-regionen i Italia. Til daglig er hun akuttsykepleier på Ullevål. Hjemme igjen ventet nye utfordringer i takt med smittespredningen i det norske samfunnet.

Nå hedres Linn Myhrstad med prisen Årets navn i Nettavisen, som en verdig representant for norsk helsepersonell i koronaåret 2020.

- En stor ære

- Det er helt fantastisk, en stor ære. Vi har hatt en lagånd dette året, og jeg vil hylle alle kollegene mine der ute for en fantastisk innsats. Det er så mange dyktige mennesker. Det føles veldig meningsfylt å gjøre denne jobben, og det motiverer, sier akuttsykepleieren til Nettavisen.

Hvert år kårer Nettavisen årets navn. Redaksjonen nominerer navn, og i år var det seks personer på listen. Avisa tar så leserne med på råd, og den endelige avgjørelsen tas av ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum.

- I år var det entydig i alle tre grupper om hvem som fortjente prisen, sier han.

Før kåringen var Linn Myhrstad gjest i podcast-studioet hos Stavrum & Eikeland. Hør henne fortelle om opplevelsene i Italia og hva hun gleder seg til nå.

- Avgjørende å ha helsearbeidere som henne

- Hvorfor er det akkurat Linn Myhrstad som får prisen i år?

- Hun mottar prisen på vegne av seg selv, men også på vegne av en hel yrkesgruppe som har bidratt langt utover det man kan forvente av dem. I april dro hun til Italia sammen med et norsk team og oppsøkte episenteret for covid-19. Der så hun døende pasienter og møtte pårørende som ikke fikk besøke sine slektninger. Det var tøffe dager og en hard psykisk belastning. For oss vanlige mennesker er det avgjørende at vi har helsearbeidere som henne, som er villige til å utsette seg selv for fare og belastning, sier Stavrum.

- Vemodig å dra derfra

- Det har vært et veldig spesielt år, sier prisvinneren selv. Fra ukene i Italia forteller hun om mennesker som har gjort inntrykk på henne.

- Det var ikke bare møtet med pasienter som gjorde inntrykk, men alle de som jobbet der var veldig berørt. De hadde opplevd å miste kolleger, naboer, venne eller noen i familien. Det var vemodig å dra derfra. Vi hadde kommet tett på dem og hørt historiene deres, sier hun om oppholdet med det norske innsatsteamet som dro til Lombardia for å jobbe skulder ved skulder med italienske kolleger i et land hvor koronautbruddet fikk store konsekvenser. Så langt er det Italia som har registrert flest koronadødsfall i Europa, 68.000. Storbritannia kommer på andreplass fulgt av Frankrike og Russland.

Myhrstad hadde ikke vært på utenlandsoppdag før hun dro i våres.

- Det var et ønske om å gjøre en innsats fordi Italia trengte hjelp der og da, sier hun om hvorfor hun dro.

Bestemte seg i Porsanger

- Hvorfor ble du sykepleier?

- Jeg var i Jegerbataljonen i Porsanger et år og hadde ansvaret for sanitet i mitt lag. Etter det året bestemte jeg meg for å bli sykepleier, sier hun.

Hun er eldst av tre søstre, og nå jobber alle tre i helsebransjen.

