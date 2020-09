Hund gir libaneserne håp – leter etter overlevende i ruinene

Letemannskaper prøver fortsatt å finne ut om det er en overlevende i ruinene etter eksplosjonen i Beirut, en måned etter eksplosjonen som la byen i ruiner.

Det var redningshunden Flash som merket en lukt i ruinene av en bygning i havneområdet torsdag. Flash er en del av et chilensk redningslag som bistår det libanesiske sivilforsvaret og brann- og redningsmannskaper.

Chilenerne regnes allerede som helter i landet, og flere sivile organisasjoner har uttalt at de gjør en bedre jobb enn myndighetene.

Flash var fredag fortsatt i nærheten av bygningen, i tilfelle det skulle bli behov for hans tjenester igjen.

Fredag satt hele Libanon klistret til TV-skjermene. Alle de større TV-kanalene viser redningsoperasjonen direkte, og håpet er at redningsmannskapene skal finne noen i live under ruinene – på dagen en måned etter eksplosjonen.

Kort tid før midnatt måtte redningsmannskapene avbryte arbeidet på grunn av de farlige forholdene, noe som skapte stor frustrasjon blant de skuelystne. Fredag morgen ble søket gjenopptatt. De mange skuelystne er bedt om å være helt stille, og journalister har fått beskjed om å skru av mobiltelefonene sine for å skape best mulig forhold for søket. Det er fortsatt livstegn ved åstedet, men det er svakere enn det var torsdag.

Høyteknologi



Redningsmannskapene bruker laserkameraer og annet høyteknologisk utstyr for å søke gjennom ruinene. De flytter på mursteiner og annet materiale for hånd, ettersom de frykter at bruk av større maskiner kan føre til at hele bygget raser sammen.

190 mennesker omkom og over 6.000 ble skadd i eksplosjonen som jevnet store deler av Beirut sentrum med jorda. Årsaken var brann i et lager som inneholdt ammoniumnitrat. Sju personer er fortsatt savnet.

