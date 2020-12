Hund reddet ut av skredområdet med helikopter

Hunden ble lokalisert av en drone, og hentet opp av letemannskaper i et helikopter i 1.43-tiden, opplyser politiet til VG.

– Hunden skal være i god behold. Det har i alle fall ikke kommet inn opplysninger på det motsatte, sier operasjonsleder Karianne Knudsen.

Hunden er en ti år gammel dalmatiner ved navn Zajka, og den skal nå gjenforenes med sine eiere som er evakuert fra området.

Natt til torsdag er SeaKing-helikoptre og droner fortsatt i aktivitet over skredområdet. Det gjøres både for å overvåke, og for å lete etter tegn på overlevende.

