Hundeeier advarer: Hevder det var glassbiter i hundematen

Matmor Sara Lervoll sier hun er sikker på at hunden hennes fikk i seg glassbiter gjennom hundefôret. Nå advarer hun andre.

- Fant glass i hundematen! Ingen mulighet for at det kan ha kommet fra noen annen plass enn foret! Om noen bruker Eukanuba med partinummeret under, lever det inn eller kast maten!



Advarselen fra hundeeier Sara Lervoll har blitt delt mange tusen ganger på Facebook siden posten ble publisert onsdag. Hun forteller at hunden Focus kastet opp blod etter å ha fått i seg glassbiter gjennom hundematen.

Om glassbitene kom til hundeeier Lervoll gjennom posen med hundemat, eller om den kan ha kommet opp i hundeskålen på en annen måte, vites ikke.

- Vi kontaktet hundeeieren da vi så denne FB-posten. Vi ba henne ta hunden til veterinær og vi tok alle kostnadene. Veterinæren fant ingenting uvanlig, sier Mari Marte Marthinsen i Eldorado AS, som importerer hundefôret Eukanuba.

Spectrum Brands, produsenten av Eukanuba, skriver følgende i en e-post til Nettavisen:

- Via sosiale medier har vi mottatt en forbrukerklage fra Norge, som omhandler påstander om glass funnet i Eukanuba hundefôr. Det kan ikke bekreftes at glasset er funnet i sekken, da det er blitt brukt en fôrtønne til å oppbevare fôret i. Fôr med glassbiter ble levert inn i en pose, og Eukanuba-fôrsekken var tom da den ble levert inn. Alikevel velger vi selvsagt å ta saken svært alvorlig. Vi venter nå på å få tilsendt fôret og glassbitene, og kommer til å analysere dette.

For den firbeinte virker historien heldigvis å ha endt bra:

- Hunden som spiste det går det bra med nå, men hun hadde blodig diare og kastet opp blod. Nå er hun tatt røntgen av, uten funn av glassbiter, så det ser ut som at det hun eventuelt har spist, er ute av systemet, sier Lervoll.

