Hundesykdom øker i omfang: Minst 20 hunder døde

Veterinærkjede melder at et 20-talls hunder har mistet livet så langt. Norsk Kennelklubb anbefaler at alle arrangementer avlyses.

OSLO (Nettavisen): Veterinærer opplever stor pågang etter utbrudd av mystisk hundesykdom. Obduksjon og prøver av hunder har ennå ikke gitt svar på hva slags virus eller bakterie det dreier seg om.

Veterinærkjeden Anicur melder torsdag at det er meldt inn over 20 tilfeller der hunder er blitt syke og døde i tilfeller som knyttes til sykdomsutbruddet.

Sykdomsforløpet er typisk oppkast og diaré. Særlig blodig diaré er et kjennetegn.

- Aldri opplevd noe lignende

- Jeg har aldri vært borte i noe lignende i mine tolv år som veterinær, sier kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos Anicur til Nettavisen.

Kjeden har 45 klinikker i Norge, og nå opplever veterinærene ekstrem pågang over hele landet. Det er Anicurs dyresykehus på Tåsen i Oslo som først slo alarm og varslet Mattilsynet, som onsdag gikk ut med sine advarsler til hundeeiere.

Siden har det dukket opp tilfeller i Bergen, Moss, Lørenskog, Nittedal og Hønefoss.

Minst 20 hunder døde

- Det finnes ingen felles systematisk oversikt over alle sykdomstilfellene, men det antas at minst et 20-talls hunder har mistet livet så langt. Det meldes om sykdomstilfeller over store deler av Østlandet, men vi kan ikke utelukke at sykdommen spres til andre landsdeler. Det er uklart om det er sammenheng mellom alle de rapporterte tilfellene, sier Sasja Rygg.

Hun sier videre at det ikke er mistanke om at sykdommen kan smitte videre fra hund til menneske, men hun anbefaler likevel forsiktig omgang med syke dyr.

En av hundene som er sendt til obduksjon er fra Nittedal, der flere aktiviteter nå avlyses.

- Vi avlyser alt av treninger og kurs ut uka, sier Kristina Jasmine Johansen i hundesenteret Poteglede på Hagan i Nittedal til Varingen.

Canis hundeskole avdeling Nittedal la torsdag ut følgende melding på Facebook:

«Dagens kurskveld er avlyst! Det er også sendt SMS direkte til kursdeltakerne.»

Nedringt av bekymrede medlemmer

Norsk Kennelklubb, som er hovedorganisasjonen for hundeeiere i Norge, blir nedringt av bekymrede medlemmer. Nå anbefaler de at alle arrangementer avlyses.

Avdelingsleder for marked og kommunikasjon i Norsk Kennelklubb Cecilie Holgersen, forteller at de ser alvorlig på situasjonen og at de ønsker å være føre var. De anbefaler derfor sine medlemsklubber og forbund å avlyse helgens planlagte arrangementer.

- Det er ganske omfattende. Det er snakk om flere titalls arrangementer, som agility-stevner, jaktprøver og utstillinger, sier Holgersen til Nettavisen.

Ingen hos kennelklubben kan huske at de noen gang tidligere har gått ut med en slik anbefaling.

Råd til hundeeiere

På grunn av den uavklarte situasjonen anbefaler veterinærkjeden Anicura alle hundeeiere å følge disse rådene, som også er kommunisert fra Mattilsynet:

Anicur har disse rådene til hundeeiere: