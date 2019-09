Hundretusener ventes å delta i ny klimaprotest

Arrangørene venter flere hundre tusen deltakere i en ny internasjonal klimaprotest fredag, i forkant av et klimatoppmøte i New York.

Bare i USA er over 800 arrangementer planlagt, ifølge nyhetsbyrået AP. I Tyskland er over 400 demonstrasjoner meldt inn. Også i Norge og en lang rekke andre land er det planlagt protester.

– Dette er et viktig signal, sier Antje von Broock, talsperson for en allianse av miljø- og ungdomsorganisasjoner og kristne grupper i Tyskland.

De planlagte demonstrasjonene er et ledd i klimastreikene, protestbølgen som er inspirert av den 16 år gamle svenske aktivisten Greta Thunberg. Hun er for tiden i USA etter å ha krysset Atlanterhavet i seilbåt.

Fri fra skolen

Tidligere i år er det i en rekke land hold skolestreiker for klimaet, hvor skoleelever, studenter og andre unge har deltatt. 15. mars i år deltok til sammen over 1,4 millioner mennesker over hele verden, ifølge anslag fra arrangører og medier.

En uke senere demonstrerte over 30.000 streikende skoleelever forskjellige steder i Norge.

Fredag håper miljøaktivister at også flere voksne skal streike og protestere mot klimaendringene. Fagorganisasjoner i en rekke land har oppfordret sine medlemmer og ansatte til å delta.

I New York City har de kommunale myndighetene besluttet å gi alle byens 1,1 millioner skoleelever fri for å demonstrere.

Ungdomstoppmøte

Dagen etter demonstrasjonene skal det holdes et såkalt ungdomstoppmøte om klimaendringene i FNs hovedkvarter i New York.

Under klimatoppmøtet i New York mandag 23. september vil FNs generalsekretær António Guterres forsøke å presse verdens land til å legge fram mer konkrete planer for hvordan de skal nå sine klimamål.

Også fredagen etter klimatoppmøtet, 27. september, er det planlagt internasjonale klimaprotester.