Hundretusenvis av Guinness-dunker returneres - brukes til juletregjødsel og biogassproduksjon

Brukes som gjødsel i stedet for å bli kastet.

Den verdensberømte ølprodusenten Guinness er i full gang med å ta imot «pints» med stout-øl som puber, barer og restauranter på de britiske øyer ikke har fått solgt som følge av korona-nedstengningen.

I Norge må bryggeri og tollmyndighet i samarbeid destruere alkohol som er utgått på dato for at utelivet skal få alkoholavgiften tilbake, noe som har vært et aktuelt tema i koronakrisen.

På motsatt side av Nordsjøen har man en litt annen tilnærming til bruken av de returnerte dråpene. I stedet for at dette går i vasken har Guinness i stedet valgt å bruke stouten sin til å gjødsle juletrær og produsere biogass, melder Sky News.

På spørsmål fra kanalen om hvor mye som er returnert, svarer Aidan Crowe, operasjonsleder ved selskapets flaggskip, St. James' Gate i Dublin, litt unnvikende:

– Du ville sannsynligvis fått meg til å gråte hvis jeg begynte å legge sammen alle tallene, men det er snakk om hundretusenvis av kagger, og vi har fremdeles noen produkter å dekantere og noen markeder som ikke er ferdig med å returnere ølet sitt til oss, sier han.

Fra 4. juli kan britene gå på pub og restaurant igjen. I Irland åpner pubene 29. juni, og her har Guinness-eierne Diageo lansert et fond på rundt 150 millioner norske kroner for å hjelpe irske puber med å komme seg på beina igjen.

Bryggeriet i St. James' Gate produserer vanligvis 720 millioner liter i året - rundt 39 «pints» i sekundet. Da korona-nedstengningen kom ble dette skalert ned til det absolutte minimumet som kreves for å holde gjærlagrene i live.