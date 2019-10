Hundrevis av klimaaktivister pågrepet

Extinction Rebellion-aktivister poserer for fotografene utenfor Buckingham Palace i London mandag. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Nesten 300 mennesker ble pågrepet i London under klimaprotestene til gruppa Extinction Rebellion, som har tatt til orde for to uker med globale aksjoner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Aksjonene er basert på sivil ulydighet og blokkering av veier. Slik håper aktivistene å skape økt oppmerksomhet rundt den globale oppvarmingen. Bevegelsen oppsto i London, og her ble veier, bruer og torg sperret av klimaaktivister flere steder i sentrum mandag. Demonstranter spilte på steel drums mens de marsjerte gjennom sentrum av den britiske hovedstaden. På kvelden opplyser politiet at 276 mennesker var pågrepet. Blant dem var folk som hadde satt seg midt i veien som fører inn til Parliament Square. Les også: Mer bistand til klimatiltak og menneskerettigheter 100 pågrepet i Amsterdam I Amsterdam pågrep politiet over 100 aktivister som blokkerte en gate foran Nederlands nasjonalmuseum, melder nyhetsbyrået Reuters. Også i New Zealand og Australia ble et stort antall pågrepet da klimaaksjonene begynte der mandag. Lignende protestaksjoner ble gjennomført i Indias sterkt forurensede hovedstad New Delhi, samt i Tyskland, Frankrike, Spania og Østerrike. De fleste protestaksjonene hadde ikke mer enn noen få hundre deltakere, til forskjell fra massedemonstrasjonene inspirert av Greta Thunberg forrige måned. Les også: Tusenvis går til «opprør mot utslettelse»

Extinction Rebellion krever i likhet med Thunberg at regjeringer drastisk kutter sine klimautslipp. «Blod» i Wall Street I USA var det aksjoner i Chicago og i New York, der aktivistene smurte seg inn i falskt blod og la seg ned i finansgata Wall Street. Enkelte steder lenket aktivister seg til kjøretøy eller satte opp teltleirer på offentlige steder. – Vi står opp mot et system som ødelegger planeten og menneskeheten, og vi prøver å forandre det fordi vi kan ikke bare ha små endringer, vi ønsker reelle, store endringer, sier sykepleieren Pierrick Jalby (28) som sluttet seg til protestene i Paris. – Vi vil ikke har reformer, vi vil faktisk ha en revolusjon, tilføyer Jalby. Les også: Bookmakerne: Greta Thunberg storfavoritt til fredsprisen Potter i veien I Berlin tok rundt 2.000 aktivister over Potsdamer Platz og sperret trafikken ved hjelp av sofaer, bord, stoler og blomsterpotter. Politiet ryddet først møblene, før de halte bort demonstrantene mandag kveld, melder nyhetsbyrået DPA. Tyske myndigheter kritiserer Extinction Rebellions metoder som trafikkfarlige og hemmende for tyske arbeidstakere. – Vi deler alle interessen av å beskytte klimaet, og klimamålene fra Paris er vår standard, sier statsminister Angela Merkels stabssjef Helge Braun.