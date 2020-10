Hunter Biden - Mirakelet som kan redde Trump?

- Det er åpenbart at dette er en suksess som Republikanerne ønsker å gjenskape, sier forsker Asle Toje og trekker paralleller mellom Hunter Biden-saken og Clintons eposter.

I forrige uke publiserte New York Post en svært omstridt artikkel som har skapt mye frustrasjon blant både demokrater og republikanere. Enkelt fortalt er demokrater først og fremst fortvilt over anklagene som er fremmet i artikkelen, mens republikanere er oppgitt over at saken ikke har fått bredere dekning i den etablerte pressen.

Påstandene i artikkelen går ut på at daværende visepresident Joe Biden skal ha misbrukt sin posisjon til å gi sønnen Hunter Biden innflytelse og økonomisk fortjeneste i Kina og Ukraina. Umiddelbart var det ingen av de store mediehusene som brakte videre de fremsatte påstandene i artikkelen. Senere har både The New York Times og Associated Press kommet med oppfølgningssaker som sår tvil om påstanden i artikkelen.

Twitter og Facebook valgte å hindre delinger av artikkelen på deres plattformer, noe de har fått mye kritikk for i ettertid.

Les også: Trump ber justisministeren starte etterforskning av Biden og sønnen

To historier - Elvis lever på Mars?

Nettavisen har intervjuet utenrikspolitisk forsker og kommentator, Asle Toje, og spurt ham om hva saken faktisk dreier seg om. Nettavisen har også innhentet synspunkter fra Republicans Abroad og Democrats Abroad for å få fram deres mening om saken som trolig blir et tema under den siste presidentdebatten natt til fredag.

- Du har to historier. Den ene historien er at det var en gang en visepresident som hadde en korrupt og dum sønn, som gjorde en del ting han ikke burde gjøre. Og så gikk computeren hans i stykker. Han leverte den på reparasjon, men gadd ikke hente den. En skruppelløs reparatør tok seg friheten med å kopiere den. Innholdet ble inkriminerende informasjon introdusert på et svært opportunistisk tidspunkt for Republikanerne, sier Toje til Nettavisen.

Les mer: Amerikanske medier: Har Biden gått i dekning?

- Den andre historien er at dette er en svært suspekt sak som bør klassifiseres med at Elvis lever på Mars - at dette må vi bare ignorere. Men journalister gjør ikke sin plikt med å vurdere og grave i saken. Et overveldende flertall av mediene har bestemt at de ikke skal dekke den, og at de skal marginalisere den ved at den ikke skal deles på sosiale medier. Det er underlig å trekke konklusjonen før man har kommet til bunns i saken, sier Toje.

Toje henviser til plattformgigantene Facebook og Twitter som blokkerte New York Post-artikkelen i forrige uke.

Utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje. Foto: (NTB scanpix)

Artikkelen viser til informasjon som skal være hentet ut av den angivelige laptopen til Hunter Biden. New York Post påstår blant annet at Hunter Biden skal ha ordnet et møte mellom faren, daværende visepresident Joe Biden, og en toppsjef i det ukrainske gasselskapet Burisma. Joe Biden-kampanjen benekter at møtet har funnet sted.

Videre hevdes det av Trump at Hunter Biden, som selv satt i styret til Burisma, mottok lukrative styrehonorarer takket være farens innflytelse.

- Historien som Republikanerne ønsker å fortelle, er at Hunter Biden solgte tilgang til sin far og skrev om dette i eposter, og at epostene på den omdiskuterte laptopen beviser det. Dette er ingen usannsynlig historie når man ser hvordan Hunter Biden har levd livet sitt. Men Demokratene vil ikke høre denne historien, sier Toje.

President Donald Trump ber justisminister William Barr innlede en etterforskning av motkandidat Joe Biden og sønnen Hunter. Foto: Paul J. Richards (AFP)

- En suksess de ønsker å gjenskape

På sett og vis kan det trekkes paralleller mellom Hunter Biden-saken og valgkampen i 2016.

- Grunnen til at vi nå snakker om Hunter Bidens computer, er på grunn av det som skjedde i 2016. Da var Demokratene i en lignende situasjon. Hillary Clinton hadde en del offisielle eposter på sin private epost-konto, og før hun gikk fra embetet som utenriksminister, hadde hun slettet tusenvis av disse epostene. Republikanerne prøvde å skape mistro rundt dette, at hun prøvde å skjule noe. Men det var ingen interesse for saken i de etablerte mediene, sier Toje.

- Deretter gikk FBI inn og ville undersøke saken nærmere. Clinton trekker fram i sin biografi «What Happened» at FBIs granskning av epostene var grunnen til at hun tapte valget mot Trump, sier han.

Les også: Her har Trump en knusende ledelse

Daværende FBI-direktør James Comey skal ha hatt sine tvil med å opprette epost-granskningen mot Clinton så kort tid før valget, men ville ikke risikere å utsette saken til etter valget. FBI ville trolig mistet all troverdighet hvis de utsatte en etterforskningen som senere eventuelt konkluderte med at Clinton hadde gjort noe ulovlig. Clinton ble imidlertid langt på vei frikjent av FBI for den såkalte epost-skandalen, men først etter at hun tapte valget mot Trump.

- Det er åpenbart at dette er en suksess som Republikanerne ønsker å gjenskape. Dette er en veldig usympatisk måte å drive valgkamp på, fordi det er ikke Hunter Biden som ønsker å bli USAs president, sier Toje.

Styreleder i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth. Foto: Democrats Abroad Norway,

- Usmakelig svertekampanje

Republikanere og demokrater bosatt her i Norge, har to vidt forskjellige oppfatninger av den omstridte Hunter Biden-saken. Demokraten mener dette er en usmakelig svertekampanje med hensikt å skape enda mer hat og vrede blant Trump-tilhengere samt splittelse i USA, mens republikaneren mener det er nok et bevis på massiv korrupsjon begått av Biden-familien og Demokratene.

- Jeg synes det er viktig å få fram at denne saken ble opprinnelig solgt inn til Fox News, men de ville ikke ha den fordi de ikke kunne bekrefte eller etterprøve informasjonen. Saken havnet til slutt hos en annen Rupert Murdoch-avis, nemlig New York Post. Journalistene som skrev artikkelen ville egentlig ikke ha navnet sitt på saken, sier styreleder i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth, til Nettavisen.

- Det er viktig å påpeke at The New York Times bringer i dag nyheten om at Trump har betalt 200.000 dollar i skatt til Kina og har tjent 23 millioner dollar på forretningsavtaler i landet. Det er åpenbart at alt Trump forsøker å gjøre med Hunter Biden-saken, er å påføre skade og å spre tvilsom informasjon som kan få folk til å tro at alle som er imot ham, er tvilsomme, sier Roth.

Roth henviser til en artikkel i The New York Times som har en grundig gjennomgang av Trump-imperiets skatt og fortjenester i blant annet Kina, som er basert på offentlige skatteopplysninger.

- Han må gjerne minne folk om hvorfor han selv ble stilt for riksrett. Men dette endrer ingenting, fordi det er ikke Hunter Biden som setter maten på bordet til folk eller gir amerikanere jobber. Han har ingen plan, sier Roth.

Les mer: Ronald Reagans sønn: - Pappa ville vært forferdet og sjokkert

- Jeg ønsker ikke å havne i en endeløs krangel om hvem som er korrupt. Men det er Trump som kaller Biden-familien for en kriminell familie uten noe bevis, mens de faktiske bevisene viser at det er Trump-familien som skamløst tjener penger på presidentskapet, sier Roth.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen er styreleder for Republicans Abroad Norway. Foto: Privat

- Føyer seg inn i en lang liste med forbrytelser

Styreleder for Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, er imidlertid overbevist om at harddisken som angivelig tilhører Hunter Biden, inneholder bevis på korrupsjon begått av Biden-familien.

- Hunter Bidens laptop, korrespondanse og forretningsavtaler avdekker åpenbart korrupsjon innen Biden-familien og deres patriark. Hunter Biden ville ikke hatt muligheten til å tjene sine millioner fra russiske, kinesiske og ukrainske tjenestemenn og toppsjefer uten farens møtevirksomhet, sier Rasmussen til Nettavisen.

- Og basert på den aktuelle korrespondansen, har visepresident Biden også sikret seg sin del fra disse avtalene. Denne saken føyer seg inn i en lang liste over forbrytelser begått av demokrater. Forbrytelser med utvetydige bevis som tvilsomt samarbeid, korrupsjon og quid pro quo (tjenester og gjentjenester red.anm.) for å nevne noen. Demokrater har ikke bare feilaktig anklaget Republikanere, og spesielt Trump, men de har brukt mange år og millioner av skattedollar på å utarbeide disse falske anklagene og til slutt mislykkes, sier Rasmussen.

Les også: Donald Trump raser mot CNNs covid-dekning: - Dumme bastarder

- Hvis mediene kunne bruke tre år på en grundig dekning av Steele Dossier (Steele-mappen), for eksempel, en mappe som viste seg å være fabrikkert, bør det ikke være for mye forlangt at Hunter Bidens laptop med faktiske bevis for korrupsjon, i det minste blir viet en brøkdel av samme dekning. En grunn til at mediene holder dette tilbake, er fordi de så hva som skjedde med deres forrige korrupte presidentkandidat under FBI-etterforskningen i 2016. Uansett hva som vil skje 3. november, kan de ikke lenger påberope seg å være objektive, sier Rasmussen.

Rasmussen henviser til etterretningsmappen som ble forfattet av Christopher Steele på oppdrag av det private etterretningsselskapet Fusion GPS. Steele var tidligere leder for Russland-avdelingen til den britiske etterretningstjenesten MI6. Steele-mappen inneholder anklager om maktmisbruk, konspirasjon og samarbeid mellom Trump-valgkampanjen og russiske myndigheter i 2016, med hensikt å skade presidentkandidaturet til Hillary Clinton. Innholdet er basert på informasjon fra anonyme etterretningskilder. Mappen har blitt omtalt av The Guardian «som et av de mest eksplosive dokumentene i moderne politisk historie».

President Donald Trump har flere ganger delt en artikkel fra New York Post, som omtaler et angivelig møte som Hunter Biden hadde fikset mellom sin far Joe Biden og en ansatt i det ukrainske gasselskapet Burisma, skriver NTB. Foto: Nicholas Kamm (AFP)

Kritiserer The New York Times

Utenrikspolitiske forsker og kommentator Asle Toje er kritisk til at mediene tilsynelatende bevisst unnlater å dekke en sak fordi det kan gagne deres politiske interesser.

- Men hva gjør man når mediene forsøker å bestemme hvem som skal bli valgt til president ved å stanse saker som kan skade deres foretrukne kandidat? Istedenfor å gå inn på hvor dramatisk denne saken er, hvis den stemmer, så har The New York Times valgt å fokusere på kildeløse historier om at journalister i New York Post følte seg ubekvemme med å sette navnet sitt på trykk på saken. De skaper inntrykk av at det er noe skummelt som er blitt gjort mot disse stakkars journalistene i New York Post, sier Toje.

- Spørsmålet er om vi vil se en lignende utvikling fra 2016, som at FBI åpner etterforskning. Jeg tror FBI vil vokte seg vel med å gå inn i denne saken på tampen av valgkampen, sier Toje.

Les mer: Harald Magnus Andreassen: - Dette er det verste utfallet av USA-valget

Fox News hevder onsdag at FBI allerede er i besittelse av det som skal være laptopen til Hunter Biden. Nyhetskanalen sier de har fått dette bekreftet fra høytstående kilder i Trump-administrasjonen. President Trump har onsdag bedt sin justisminister William Barr om å opprette en etterforskning mot Biden og sønnen basert på New York Post-artikkelen.

Rudy Giuliani, som er president Donald Trumps personlige advokat, solgte inn Biden-historien til New York Post. Foto: (NTB scanpix)

Rudy Giuliani ga laptopen til avisen

Det er Trumps personlige advokat Rudy Giuliani som leverte laptopen og solgte inn saken til New York Post tidligere denne måneden. Giuliani, som var New Yorks borgermester da terrorangrepet rammet i 2001, fikk nærmest heltestatus som hele USAs borgermester etter 9/11-håndteringen.

Giulianis popularitet har imidlertid falt dramatisk de senere årene, spesielt etter at han koblet seg opp mot Trump.

- Rudy Giuliani er ikke noen troverdig kilde og er åpenbart partisk. Man han er sannsynligvis en flink advokat. Giuliani var hele tiden Trumps «pointman» i opptakten til det som ble en riksrettssak mot Trump. Så det er ikke overraskende at han dukker opp igjen i denne saken. Jeg tror absolutt man skal være avventende til informasjon som kommer inn. Det er mulig at dette er en konspirasjon, men i så fall bør det avsløres, sier Toje.

Hillary Clinton har hevdet at det var epostskandalen som førte til at hun tapte mot Donald Trump i 2016. Foto: (NTB scanpix)

- Trump trenger et mirakel

I amerikansk politikk sies det ofte at man venter på en såkalt oktober-overraskelse som kan endre dynamikken rett før valget. Toje tror imidlertid ikke at Hunter Biden-saken vil kunne påvirke valget.

- Jeg tror ikke dette vil ha noen stor påvirkning på valget fordi det passer så godt inn i det konspiratoriske bildet som preger amerikansk politikk. De som støtter Biden, vil uansett ikke tro på dette. Men Trump trenger et mirakel, og mange på hans side håper at denne saken vil være det mirakelet, sier Toje.

- Men man skal ikke utelukke det helt. Fordi det viste seg for Comey at det var mer å granske i epost-saken til Clinton. Jeg tror likevel at FBI kommer til å holde seg unna denne saken før valget er overstått, sier Toje.

Se video: Trump nekter å fordømme QAnon:

Daværende FBI-direktør James Comey henla først epost-saken mot Hillary Clinton, men så seg nødt til å gjenoppta saken etter å ha fått tilgang til ny informasjon kort tid før valget 8. november i 2016. Comey ble dermed nødt til å informere Kongressen om gjenopptakelsen av saken.

50 tidligere etterretningstjenestefolk i USA har signert et opprop hvor det sås tvil om påstandene i New York Post-artikkelen, skriver Politico. De tidligere etterretningsfolkene, deriblant tidligere CIA-direktører, hevder saken bærer kjennetegn av en russisk påvirkningskampanje.

President Trumps nasjonale etterretningsdirektør, John Ratcliffe, uttalte til Fox News på mandag at Hunter Biden-saken «ikke er del av noen russisk påvirkningskampanje».

FBI har orientert Den amerikanske kongressen at de «ikke har noe ytterligere informasjon å meddele om saken for øyeblikket,» skriver The Washington Post.

Les også: Republikansk senator langer ut mot Trump

Les mer: Professor: Risiko for at Trump vil nekte å gå av