Hunter Biden avslørt av DNA-test

En kvinne fra Arkansas hevder at en DNA-test viser at Hunter Biden, sønnen til presidentkandidat Joe Biden, er far til hennes barn.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge kvinnen viser DNA-testen at det er «vitenskaplig bevist» at Hunter Biden er far til hennes barn.

I en begjæring som kvinnen kom med å onsdag, skriver hun også at Hunter Biden «ikke er forventet å bestride resultatet av DNA-testen eller testprosessen», melder CNN.

Den oppsiktsvekkende nyheten kom sent onsdag kveld i Arkansas Democrat-Gazette, bare noen timer før faren Joe Biden skulle delta på demokratenes TV-debatt.

Nyheten kommer også midt i riksrettsprosessen mot Donald Trump.

Sentralt i prosessen mot Trump er en telefonsamtale 25. juli som USAs president Donald Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

- Nektet for å være far til barnet

Ifølge CNN skal Hunter Biden tidligere har nektet for at han var far til barnet, men i oktober skal han ha sagt seg villig til å ta en DNA-test.

Kvinnen, Lunden Alexis Roberts (28), gikk til søksmål i mai i år og krevde barnebidrag og helsebidrag for barnet, som ble født i august 2018.

Hunter Biden, til høyre på bildet, er i dag gift med Melissa Cohen (33), som er uthevet til venstre på bildet. De to giftet seg etter en seks dagers romanse i sommer. Foto: Twitter: @JoeBiden

I søksmålet ble det også bemerket at medlemmer av Biden-familien er kvalifisert for beskyttelse av Secret Service. I begjæringen på onsdag ba kvinnen også om at barnets identitet ble beskyttet i påvente av en avklaring rundt farskapet.

DNA-avsløringen betyr at barnet til Lunden Alexis Roberts ble født på et tidspunkt hvor Hunter Biden fortsatt var sammen med Hallie Biden, ifølge New York Post.

Hallie Biden er enken etter Hunters bror, Breau.

Beau Biden døde av hjernekreft i 2015. Men to år etter dødsfallet, i 2017, begynte Hallia å date Hunter Biden, et forhold som derimot tok slutt i april i år, ifølge New York Post.

Hunter Biden har tidligere snakket ut om hvordan det var å date enken til sin egen bror, i blant annet People.

Barnemoren Lunden Alexis Roberts gikk til retten med farskapssaken i mai i år, bare to uker etter at Hunter Biden giftet seg med Melissa Cohen (33).

De to giftet seg ifølge Nye York Post etter en seks dagers romanse.

Melissa Cohen, som kommer fra Sør-Afrika, har som Hunter Biden også vært gift en gang tidligere.

Her kan du se et bilde som Joe Biden la ut av hele familien i august i år: