Hunter Biden vedgår at han ikke innså følgene av virksomheten i Ukraina

Joe Bidens sønn snakker for første gang offentlig etter Ukraina-avsløringene.

Joe Bidens sønn Hunter beklager ikke at han tok et styreverv i Ukraina, men beklager at han ikke forutså at president Donald Trump ville bruke det mot hans far.

– I ettertid tenker jeg at det var dårlig dømmekraft. Men jeg vet at jeg ikke gjorde noe galt, sier han i et intervju med ABC News.

– Jeg ga noen svært uetiske personer mulighet til å opptre på ulovlige måter for å skade min far. Det var her jeg gjorde feil, sier Hunter Biden i intervjuet.

– Så det må jeg ta det fulle ansvaret for. Men gjorde jeg noe upassende? Nei, ikke på noen måte, understreker han.

Intervjuet er det første TV-intervjuet med tidligere visepresident Joe Bidens sønn siden det ble avslørt at president Donald Trump forsøkte å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å granske det han påsto var Joe Bidens korrupte handlinger i landet.

Bakgrunnen for skandalen, som nå har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet riksrettsgranskning av Trump, er at Hunter Biden lot seg velge inn i styret i gasselskapet Burisma, og at Joe Biden presset Ukraina til å kaste en korrupt riksadvokat.

Hunter Biden sier at hans arbeid i styret var fullstendig hederlig, og at han aldri drøftet noe forbundet med vervet med sin far. Men han skulle ønske at han hadde skjønt at hans fars politiske rivaler ville bruke dem til å angripe ham.

– Det jeg beklager, er at jeg ikke tok med i beregningen at det ville være en Rudy Giuliani og en president i USA som ville lytte til dette, denne latterlige konspirasjonsteorien, sier han.

Men han innrømmer likevel at han neppe hadde fått vervet om etternavnet hans ikke var Biden.

