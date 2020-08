Hurtigruten: Styret har full tillit til konsernsjef Skjeldam

Eierne av Hurtigruten freder konsernsjef Daniel Skjeldam etter koronaskandalen som har rammet selskapet hardt.

- Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd og over tid reetablere tilliten til selskapet.

- Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, skriver styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding som Hurtigruten sendte ut tirsdag ettermiddag.

Styrets uttalelse kommer i kjølvannet av at over 40 personer har blitt smittet av koronaviruset, etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen. Det skal være snakk om 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer.

FULL STØTTE: Styreleder Trygve Hegnar gått ut med full støtte til Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam etter koronautbruddet på Roald Amundsen. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

- Vi har sviktet

I ettertid har det også kommet frem at Hurtigruten prøvde å hemmeligholde hele situasjonen, og på en pressekonferanse mandag ettermiddag måtte Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam legge seg langflat.

- La meg starte denne pressekonferansen med å være grenseløst ærlig: Vi har sviktet. Vi har gjort feil, det vi ser nå er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det Hurtigruten er. Den foreløpige gjennomgangen av hendelsen viser flere avvik fra prosedyrene. Det er mitt ansvar som øverste leder, sa Skjeldam.

Svekket tillit

Tidligere samme dag fikk selskapet kraftig refs av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Tilliten til Hurtigruten er svekket, og så er det opp til selskapet å gjøre noe med det. De har vært en pådriver overfor regjeringen for at vi skal åpne opp, sa helseministeren da han ble bedt om å kommentere Hurtigrutens hemmelighold om smitteutbruddet.

Høie varslet også at konsekvensene av koronaskandalen på Hurtigruten er ytterligere innstramminger.

- Innstrammingen vil forhindre skip med flere enn 100 personer om bord fra å legge til kai. Vi må ta disse grepene mens vi undersøker hva som sviktet på Hurtigruten og hva som kan gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen. Situasjonen på Hurtigruten viser det vi har sagt hele veien, at koronapandemien ikke er over. Vi må dessverre stramme inn på ny. Vi vil gjøre en ny vurdering om 14 dager, fortalte Høie.