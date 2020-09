Hus brenner i Drammen – nabohus evakueres

Nødetatene rykker ut etter melding om husbrann i Tomineborgveien i Drammen.

(Drammens Tidende): Politiet melder om at det kommer flammer ut av et privathus i Tomineborgveien. De bekrefter at det brenner i huset – særlig i byggets andre etasje.

- Vi vet ikke om det er noen folk inne i huset enda. Vi har akkurat kommet fram, sier operasjonsleder i Politiet Sørøst, Trond Egil Groth.

Klokken 22.28 melder politiet om at det ikke skal være folk inne i bygget. Tre personer var til stede i byggets første etasje da brannen startet.

Brannvesenet har begynt slukkingen. Andre etasje i huset er overtent melder brannvesenet, og politiet melder om at det er spredningsfare. Derfor er nabohus evakuert, melder politiet. De oppfordrer også naboer om å holde vinduene lukket på grunn av mye røyk. Denne røyken kan ses fra lange avstander.

– Per nå virker det som om det ikke har vært noen inne som er berørt av brannen, men vi fortsetter å sjekke. Nå konsentrerer vi oss om å slukke brannen. Det ser bra ut foreløpig, og vi var raskt på stedet, sier innsatsleder fra politiet på stedet, Asbjørn Løvold.

Den boligen det brenner i er totalskadd.

– Vi håper det ikke blir spredning, sier Løvold

