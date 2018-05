Et hus er evakuert i Honningsvåg i Finnmark etter at det gikk et jordras i området fredag kveld.

Ingen hus eller personer ble skadd i raset, men kommunens beredskapsansvarlig besluttet å evakuere et bolighus i området, opplyser politiet i Finnmark fredag kveld.

