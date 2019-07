Hus på Sotra står i full fyr

Brannen har spredt seg.

(Bergensavisen): Klokken 2207 melder politiet at det brenner i et hus i Skålevik på Sotra.

Alle beboerne skal være evakuert.

Nødetatene er på stedet. Huset står i full fyr.

Brannvesenet har startet slukking.

– Det er en større brann med spredning, melder brannvesenet.

Tre hus evakuert

Vaktkommadør Peter Nordgreen ved 110-sentralen sier at brannen begynte i en enebolig før den spredte seg til et nabohus.

– Det er flere boliger som ligger farlig tett der ute.

Tre av husene som ligger nærmest er evakuert.

En person har fått i seg noe røyk, melder politiet.

Det er per nå ikke behov for å evakuere flere nærliggende hus.

Brannvesenet har fire røykdykkere som jobber på taket.

– Tragisk

Et vitne på stedet forteller at folk har fått beskjed om å holde seg på god avstand og at folk stimler til for å følge med på brannen.

– Det er ubeskrivelig. Det har sikkert kommet 30 biler som har blitt stoppet og bedt om å snu.

Åtte brannbiler skal ha dukket opp på stedet i løpet av kort tid.

– Jeg så meldingen om brannen på Twitter. Jeg bor 500 meter unna. Det er veldig trist, sier nabo Kristoffer Skarholm på stedet.

Sammen med flere naboer og familie betraktet han brannen på avstand.

– Tragisk, sier flere av naboene til BA.

De er glade for at alle skal ha kommet seg ut.

