Hus totalskadd i brann i Hasvik

Et bolighus brant natt til mandag ned til grunnen i Hasvik i Finnmark. En person reddet seg ut av huset og har fått tilsyn av helsepersonell.

Klokken 4.45 natt til mandag meldte politiet i Finnmark at et bolighus sto i full fyr i Hasvik. Mandag morgen melder brannvesenet at brannen er slokket.

– Huset er dessverre tapt. Det var god fyr da vi fikk melding, og brannvesenet driver etterslokking. Vi hadde litt utfordringer med å skaffe vann, men fikk løst det ved å kjøre vann til stedet, sier vaktleder Finn Eirik Rasch ved 110-sentralen i Finnmark til NTB i 6.30-tiden.

Det var én person i huset da brannen startet. Han reddet seg ut av det brennende huset og ringte 110-sentralen, opplyser politiet.

– Vedkommende har fått tilsyn av ambulanse. Han har fått i seg litt røyk, men skal være i god form, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i politiet i Finnmark.

Brannårsaken blir etterforsket, opplyser Mathiesen.

